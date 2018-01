PAOLA CARUSO/ Sarà una tentatrice a Temptation Island Vip?

Paola Caruso tentatrice a Temptation Island Vip? Una delle opinioniste di Pomeriggio 5 potrebbe mettere alla prova alcune coppie di celebrità per la prima edizione del reality show.

25 gennaio 2018 Alberto Graziola

Paola Caruso sarà tentatrice a Temptation Island Vip? (Instagram)

Temptation Island Vip si farà. Dopo il grande successo ottenuto con le precedenti edizioni nip del programma, Maria De Filippi ha confermato, negli ultimi mesi, l'intenzione di dare vita ad una versione del programma con "celebrity" nel cast. Sarà un'edizione del reality che vedrà solo coppie formate da personaggi famosi (molto probabilmente anche ex amori nati nel programma Uomini e Donne). E, a quanto pare, l'intenzione sarebbe quella di affidare a personaggi noti, il ruolo (a volte scomodo ma sicuramente stimolante) del tentatore. Il primo nome riportato dal settimanale Oggi è quello di Paola Caruso, diventata nota al grande pubblico nel ruolo della 'Bonas' nel programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro. Se questa indiscrezione fosse confermata, la bella showgirl avrebbe il compito di testare e mettere alla prova la fedeltà della coppia -separata per alcune settimane- e dimostrare quanto l'amore saprà resistere a nuove tentazioni all'orizzonte. La Caruso ha recentemente partecipato all'edizione 2017 dell'Isola dei Famosi (sia in Italia che in Spagna) ed è spesso opinionista a Pomeriggio 5, ospite nel programma di Barbara d'Urso.

TEMPTATION ISLAND VIP, LE PRIME INDISCREZIONI

La prima edizione di Temptation Island Vip andrà in onda nel 2018 e, in base a quanto emerso finora, dovrebbe seguire la classica versione nip che ha accompagnato gli italiani nelle ultime torride estati. A condurlo non ci sarà Filippo Bisciglia, volto storico del programma, bensì un altro nome. Tra i più quotati (e anche richiesti dal pubblico) sembra esserci quello di Simona Ventura, reduce dalle due edizioni di Selfie, Le cose cambiano, anche questo con la firma di Maria De Filippi. Sempre al settimanale Oggi, Maria aveva riposto così all'opzione Ventura come capitana del reality show: "Potrebbe farlo la Ventura? Posso solo dire che Simona sarebbe sicuramente in grado di condurlo". Sicuramente Supersimo è ben esperta al timone di reality show (citofonare L'isola dei famosi e Music Farm) e Temptation Island Vip potrebbe farla tornare, finalmente, nel terreno televiso in cui è tanto amata e apprezzata dal grande pubblico. Non ci resta che attendere la fine dell'estate, periodo della messa in onda, come confermato dalla De Filippi: "Verrà registrata questa estate subito dopo la versione classica e si avvarrà della stessa location".

