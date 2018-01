PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 25 gennaio 2018 : Sagittario problemi di soldi

Oroscopo di oggi 25 gennaio 2018 di Paolo Fox: le previsioni segno per segno. Sagittario alle prese con problemi di soldi, lo Scorpione invece è agitato e in difficoltà.

25 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 25 GENNAIO 2018

Ora soffermiamoci ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele segno per segno. Partiamo da Ariete e Toro. L'Ariete si trova in una situazione di grande ripresa, sia dal punto di vista lavorativo che per quanto riguarda l'amore. All'inizio del mese di febbraio vi sarà nel segno l'influenza di molti pianeti che porteranno a situazioni decisamente vantaggiose. Da piccole cose il segno può creare delle realtà molto importanti. Vi è la certezza di riprendersi e farsi valere se vi sono stati dei problemi. Non bisogna sottovalutare però l'importanza del tempo che può aiutare a recuperare diverse situazioni che in passato sono state considerate fin troppo superflue. Il Toro si lascia andare a scelte sia nel lavoro che in amore. Entro marzo le situazioni cambieranno. Tutti coloro che vorranno effettuare qualcosa per migliorare la propria condizione devono assolutamente agire in questo momento.

SAGITTARIO PROBLEMI DI SOLDI, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina ora e andiamo a vedere i segni zodiacali da considerarsi né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. C'è un problema di soldi che affligge il segno del Sagittario che si trova costretto a intraprendere una strada nuova. Non ci si sente in un momento di forza, serve assolutamente cercare di vivere le cose con un po' più di stabilità, evitando di ritrovarsi sempre e comunque a dover fare i conti con il passato. Lo Scorpione si sente agitato e non è in un momento positivo. Probabilmente le difficoltà sono tutte legate agli altri, quindi è importante cercare di chiudere una situazione che sembra non portare più a nulla. Serve aspettare del tempo per recuperare delle energie. Non ci sono problemi personali, anzi il cielo è anche buono, ma alcuni rischiano di trovarsi a vivere delle situazioni complicate e difficili da affrontare. Staremo a vedere se arriveranno delle risposte nei prossimi giorni.

IL CANCRO DEVE RECUPERARE, TOP E FLOP

Iniziamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, giovedì 25 gennaio 2018, partendo dai segni top e flop secondo quanto raccontato dal noto astrologo Paolo Fox. Questi ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. Dal dieci del mese prossimo molti tra i nati sotto il segno del Cancro dovranno superare alcuni appuntamenti importanti. Spesso si vivono anche dei momenti di energia che però sono sempre e comunque alternati a condizioni di stress. Ci si deve preparare ora per affrontare un futuro che può essere radioso. Il Toro deve lasciarsi andare a scelte importanti sia dal punto di vista del lavoro che da quello sentimentale. I Gemelli hanno chiuso una situazione importante e stanno muovendosi alla ricerca di una nuova attività per recuperare il terreno che nelle ultime settimane si è perso. Si potrebbero vivere delle situazioni davvero molto importanti.

