Pomeriggio 5/ Ospiti e anticipazioni 25 gennaio: dal treno deragliato all'Isola dei Famosi 2018

Esclusive di cronaca, ospiti vip e lo seciale sull'Isola dei Famosi 2018, cosa ci aspetta nella nuova puntata di Pomeriggio 5 del 25 gennaio? Ecco tutti i dettagli sulla diretta

25 gennaio 2018 Hedda Hopper

Barbara D'Urso

Barbara D'Urso oggi è attesa da una diretta molto difficile di Pomeriggio 5. Sappiamo bene che il programma del pomeriggio di Canale 5 è sotto testata giornalistica e il tema del giorno non potrà non essere il deragliamento del treno di questa mattina. Il treno numero 10452 viaggiava questa mattina con 350 pendolari a bordo trasportandoli da Cremona a Milano Porta Garibaldi ma poco prima delle 7 un cedimento ha portato fuori dai binari il convoglio ad alcuni chilometri dalla stazione dei Pioltello rovesciato e, in parte, accartocciato contro un palo. Decine di feriti, alcuni morti e persone ancora incastrate tra le lamiere e sicuramente oggi pomeriggio Barbara D'Urso avrà modo di essere in diretta dal luogo dell'incidente e raccontare al suo pubblico le ultime novità sul tragico evento che oggi ha catalizzato l'attenzione di tutti. Esclusive, interviste e le cause di questo incidente verranno dipanate durante la diretta dalla stessa Barbara D'Urso.

IL TRENO DERAGLIATO E L'ISOLA DEI FAMOSI I TEMI DI OGGI

Solo a fine puntata la conduttrice potrebbe poi allegerire il carico con i suoi ospiti vip parlando di quanto sta succedendo in queste ore all'Isola dei Famosi 2018 tra le prime liti e gli inciuci che vedono al centro i due neo single dello spettacolo ovvero Francesco Monte e Bianca Atzei. Per il primo si parla di una liason con la madre natura Paola di Benedetto mentre per il gieffino si parla addirittura della bella cantante lasciata da qualche settimana, senza spiegazioni, da Max Biaggi. Sicuramente non mancheranno i pettegolezzi e le opinioni dei giornalisti o dei volti noti che spesso affollano il salotto della D'Urso. Ci sarà tempo anche per altri temi e nuovi gossip? Tutto dipenderà dalla cronaca che affollerà la prima parte della puntata.

