Quinta Colonna/ Anticipazioni 25 gennaio: Luigi Di Maio ospite di Paolo Del Debbio

Quinta Colonna, anticipazioni 25 gennaio: faccia a faccia con Paolo Del Debbio, nella prima serata di Rete 4 ci sarà Luigi Di Maio, cosa svelerà in occasione delle elezioni?

25 gennaio 2018 Valentina Gambino

Quinta Colonna, anticipazioni

Torna puntuale anche stasera, il programma condotto da Paolo Del Debbio, Quinta Colonna. Il talk show di attualità e approfondimento politico, vedrà nuovamente un ospite in studio che avrà modo di approfondire il suo punto di vista in occasione delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Ecco perché, a partire dalle 21.15 circa, il giornalista avrà il piacere di potersi confrontare con il candidato premier del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio. Al centro della conversazione televisiva, ci saranno le vicende che riempiono l’agenda politica degli ultimi mesi, gli impegni presi in vista delle prossime elezioni e le ipotetiche alleanze tra i partiti. La trasmissione a cura di Raffaella Regoli si occuperà di seguito di alcuni importanti temi legati alle tasse, al fenomeno dell’immigrazione e alla sicurezza. Come sempre, ospiti in studio e in collegamento esperti, politici e gente comune. Gli inviati di Quinta Colonna, questa sera saranno in diretta dalle piazze di Torino, Roma ed Eboli.

Quarto Grado, anticipazioni: Luigi Di Maio, ecco cosa aveva detto da Vespa

Questa sera, Luigi Di Maio risponderà alle domande di Paolo Del Debbio, durante la nuova puntata di Quinta Colonna. Proprio di recente, il politico in occasione della separazione dei blog ha reso omaggio a Beppe Grillo, durante una ospitata a Porta a Porta: “Il Movimento lo ha iniziato lui, ma ora va avanti sulle sue gambe ed è sempre più forte. Questo senza parricidio e senza rinnegare il passato”. Per quanto riguarda il ruolo di Davide Casaleggio, Di Maio ha rivendicato l’autonomia: “Chi l'ha detto che prende le decisioni politiche? Il capo politico sono io. Davide Casaleggio non prende le decisioni politiche più importanti, ci dà un supporto. Ha un passaporto inglese, sarà per questo che è stato invitato in ambasciata”. Poi ha anche lanciato la sfida a Berlusconi portando in diretta il Contratto con gli italiani firmato proprio negli studi di Vespa: “Noi possiamo realizzare quello che il mio competitor non ha mai mantenuto”. Cosa dirà questa sera? Vi consigliamo di non perdervi l’appuntamento con il programma in onda su Rete4 nel prime time.

