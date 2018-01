ROMINA POWER E AL BANO/ Messaggio al compagno di Loredana Lecciso? "Fegato e cuore, quello che serve"

Romina Power ha condiviso su Instagram una foto che potrebbe essere un messaggio rivolto ad Al Bano, dopo le voci riguardanti una sua rottura con Loredana Lecciso.

25 gennaio 2018 Fabio Morasca

Romina Power, messaggi ad Al Bano? (Instagram)

Continua a tenere banco il "triangolo" tra Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso, soprattutto dopo la notizia riguardante la presunta fine della storia d'amore tra il cantante di Cellino San Marco e la showgirl pugliese, madre dei suoi ultimi due figli, Albano Jr. e Jasmine, e dopo le dichiarazioni sibilline rilasciate sempre dall'artista durante l'intervista concessa a Maurizio Costanzo, e andata in onda su Canale 5 circa una settimana fa, durante la quale Al Bano non ha confermato le voci di una rottura definitiva con la Lecciso. Quest'ultima, dal canto suo, non ha ancora confermato queste voci, chiudendosi in una sorta di silenzio stampa.

Romina Power, invece, soprattutto tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, sta commentando queste voci attraverso tanti messaggi "in codice". L'ultimo di questi, in ordine di tempo, riguarda una foto scattata in una macelleria che ritrae un fegato e un cuore. A commentare questa curiosa ed esplicita immagine, una frase che dice tutto: "Quello che serve".

ROMINA POWER: TUTTE LE ALTRE FOTO CONDIVISE SU INSTAGRAM

Dell'affair riguardante Al Bano e le sue due donne, se ne parlerà anche della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5. Tornando a Romina Power e ai contenuti condivisi sui social network, un'altra foto che ha fatto discutere ha riguardato due pupazzi di due persone anziane nude con la frase "Amare è sostenersi a vicenda". Nella didascalia, Romina Power ha ribadito il concetto: "Proprio così". Si è trattato di un altro riferimento ad Al Bano?

Un'altra immagine condivisa dalla cantante 67enne sul proprio profilo Instagram ha riguardato una semplice scritta nera su sfondo bianco: "Tutti parlano e nessuno sa". Il materiale per alimentare il gossip, quindi, non manca di certo. Se da Costanzo, Al Bano ha ammesso di non sapere nulla circa un'eventuale rottura con la Lecciso, in un'intervista concessa a Il Tempo, il cantante ha comunque ribadito il ruolo importante che Romina Power ricopre nella sua vita, essendo madre dei suoi primi quattro figli, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr..

© Riproduzione Riservata.