SOLE A CATINELLE/ Su Canale 5 il film con Checco Zalone (oggi, 25 gennaio 2018)

Sole a catinelle, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 25 gennaio 2018. Nel cast: Checco Zalone, Robert Dancs e Miriam Dalmazio, alla regia Gennaro Nunziante. Il dettaglio.

Il film Sole a catinelle va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 25 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola del 2013 che è stata diretta da Gennaro Nunziante e vede protagonista Checco Zalone, accanto a Robert Dancs, Miriam Dalmazio, Aurore Erguy, Ruben Aprea, Valeria Cavalli e Orsetta De Rossi. Sole a catinelle si è trasformato in pochi giorni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche in un vero e proprio fenomeno mediatico. Ha infatti riscosso un successo strabiliante arrivando a incassare oltre 43 milioni di euro al termine della programmazione nei cinema. Grazie a questi risultati strabilianti la pellicola si è dunque piazzata al primo posto come film italiano più amato di sempre in termini di incassi. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

SOLE A CATINELLE, LA TRAMA DEL FILM

Checco, 36 anni e di origini pugliesi, è impiegato come cameriere presso uno degli alberghi più rinomati di Venezia. Il lavoro però non sembra fare al caso suo e proprio in concomitanza con il licenziamento di sua moglie, decide di dire addio alla sua carriera da cameriere per tentare la fortuna e trovare un lavoro più affine alle sue aspirazioni. La sua audacia sembra dargli ragione. Il suo nuovo lavoro da venditore porta a porta va alla grande, permettendogli di cambiare notevolmente il suo tenore di vita. Un improvviso cambio di rotta degli affari infrange il sogno di gloria di Checco, che si ritrova così pieno di debiti da onorare. Sua moglie, esasperata dalla situazione, umilia Checco cacciandolo di casa. Il piccolo Niccolo, figlio di Checco e Daniela, soffre per l'accaduto perchè desidera passare del tempo anche con suo padre. Proprio per questo motivo Checco fa a suo figlio una promessa. Se il piccolo riuscirà a prendere tutti 10 in pagella gli farà vivere una vacanza indimenticabile. Checco è convinto che suo figlio non sarà in grado di portare a termine la scommessa ma dovrà ricredersi. Niccolò, infatti, riesce a riportare a casa tutti 10 e così Checco sarà costretto a organizzare davvero il viaggio, puntando su Limosano, il suo paesino natale

