STRISCIA LA NOTIZIA/ Scritte intimidatorie contro Luca Abete e Vittorio Brumotti

Striscia la notizia torna questa sera, givoedì 25 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Nel Napoletano sono apparse scritte intimidatorie contro Luca Abete e Vittorio Brumotti.

25 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Questa sera, giovedì 25 gennaio, alle 20.40 su Canale 5 si rinnova il consueto appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto al suo trentesimo anno di messa in onda. Ieri sera il programma condotto da Michelle Hunizker e Gerry Scotti ha registrato una media di 5.266.000 spettatori con il 19.3% di share. Un ottimo risultato per lo storico programma di casa Mediaset che per poco non è riuscito a superare gli ascolti registrati da “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” su Rai 1: 5.350.000 spettatori con il 19.7% di share. Tra i servizi più seguiti della puntata la consegna del tapiro d’oro a Federica Panicucci e Barbara D’urso, e la seconda parte del servizio girato da Vittorio Brumotti nel quartiere Traiano a Napoli, epicentro dello spaccio di droga. Stasera nello studio di Canale 5, insieme ai due conduttori ritroveremo anche le veline Shaila Gatta e Mikaele Neaze Silva.

SCRITTE INTIMIDATORIE CONTRO GLI INVIATI DI STRISCIA

Non solo minacce e aggressioni fisiche per gli inviti di Striscia. Nelle ultime ore a San Giorgio a Cremano sono appare delle scritte intimidatorie contro Luca Abete e Vittorio Brumotti. Abete ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un selfie con le scritte apparse nel Napoletano: “Nuovo sport popolare: manda Abete e Brumotti in ospedale!”. L’inviato di Striscia la notizia ha così commentato la notizia: “Le intimidazioni sono lindice della bontà del tuo lavoro. Forse sarò pazzo, ma più ne leggo e più trovo FORZA e VOGLIA di continuare. Perché per ogni minaccia ci sono 100 messaggi di affetto. Finché sarà grande il bisogno di AIUTO di chi vive la nostra terra... io, Vittorio, Stefania e gli altri inviati non molleremo. Promesso!”. Tanti i messaggi apparsi sulla bacheca di Luca Abete: “Buongiorno grande Luca! Un saluto a Brumotti. Da parte mia tanta solidarietà a tutti gli inviati : non mollate grazie di cuore” e “Bravo Luca! Civiltà e intelligenza... questa è gente che deve ancora conoscere! Siamo con te!”.

