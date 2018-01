Sanremo 2018 / Lo Stato Sociale, pronti a “ribaltare” il Festival (25 gennaio)

Sanremo 2018, anticipazioni e news: Lo Stato Sociale sarà la vera rivelazione del Festival? La band bolognese in attesa del debutto è pronta a lanciare il nuovo CD in uscita.

Lo Stato Sociale potrebbe essere il gruppo rivelazione di questa 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018. Dal prossimo 6 febbraio, Claudio Baglioni aprirà i battenti del suo particolare Festival e al suo fianco, troveremo anche Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. E mentre si vocifera che le due spalle del musicista romano siano già ai ferri corti, il gruppo bolognese sa perfettamente che salire sul palcoscenico del Teatro Ariston, potrebbe significare la vera svolta della loro carriera. "Avevamo mandato un paio di canzoni al team di Baglioni, che stava selezionando i brani per Sanremo, e sapevamo che uno era piaciuto, ma da lì più niente. L’annuncio della partecipazione ci è arrivato in diretta tv su Rai Uno, in quel momento ci siamo guardati e abbiamo detto “minchi* ora lo dobbiamo fare veramente”", ha raccontato Albi Cazzola intervistato da Rolling Stone. La band è esplosa nel 2000 ma probabilmente Sanremo sarà il vero trampolino di lancio per poterla consacrare in via definitiva. La band è attesa all'Ariston con grandissimo entusiasmo e Checco afferma di non considerarsi un pioniere anche se, per una operazione di questo tipo ci vuole sicuramente un grande coraggio.

Lo Stato Sociale, il Festival di Sanremo impazzirà per loro

Il prossimo 9 febbraio uscirà "Primati", il nuovo CD dello Stato Sociale, al suo interno tre inediti e una raccolta di grandi successo: "È la nostra ‘raccolta differenziata’. Dentro ci sono quattro inediti: il pezzo di Sanremo, intitolato Una vita in vacanza, Sono Così Indie 2018, Fare Mattina e Facile, traccia realizzata con Luca Carboni. Il resto sono altri tredici brani editi e rimasterizzati, una sintesi ragionata della nostra carriera con cui raccontarci al pubblico di Sanremo", chiarisce Albi. Carota afferma che non volevano rinnegare ciò che sono stati fin dall'inizio e pubblicare una raccolta, appariva un buon modo per farsi conoscere anche dai "palati" più lontani. Per loro poi, la sfida sarà quella di entrare nella gabbia dei limiti che la TV impone: "ma allo stesso tempo portando la potenza che abbiamo messo insieme in questi anni durante i nostri concerti. Vogliamo portare una performance che rimanga in testa, e questa è una sfida diversa rispetto a tutto quello che abbiamo fatto finora", conclude Bebo.

