Stefano De Martino/ News: la rivincita degli ex, con Francesco Monte conquista l’Isola dei famosi 2018

Stefano De Martino, l'inviato de L'Isola dei Famosi 2018 in cerca di rivincita? Il ballerino napoletano fa impazzire le fan e viene premiato anche dal direttore di Canale 5.

25 gennaio 2018 Valentina Gambino

Stefano De Martino

Stefano De Martino è volato in Honduras anche per prendersi una bella rivincita? Così si vocifera… il ballerino campano è il nuovo inviato della 13esima edizione de L’Isola dei Famosi 2018, partita lo scorso lunedì sera con un ottimo esordio. Per il giovane danzatore con la faccia da scugnizzo, lodi e complimenti anche da parte di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. "L'Isola dei famosi è davvero una macchina poderosa e super oliata, e mai come quest’anno vanta un cast eterogeneo e sorprendente. Alessia è una padrona di casa eccezionale e piena di entusiasmo. Stefano De Martino, da subito, perfettamente a suo agio in Palapa, Mara Venier e Daniele Bossari opinionisti perfetti, attenti, acuti e la travolgente Gialappa's Band con la consueta ironia”, aveva confessato dopo la pubblicazione degli ascolti TV. Se lo showman conquista punti simpatia, il suo riscatto è sempre più vicino. A breve infatti, De Martino non sarà solo l’ex marito di Belen Rodriguez, ma un conduttore a 360°.

Stefano De Martino delizia l’Honduras

Al fianco di De Martino, troviamo per questa nuova stagione de L’Isola dei Famosi 13, anche Francesco Monte, suo ex cognato in quanto è stato per quasi cinque anni, al fianco di Cecilia Rodriguez. I due ragazzi quindi, si sono ritrovati anche per avere avuto una lunga relazione d’amore con le sorelle argentine più desiderate della televisione italiana. Per entrambi, i rapporti sentimentali con loro sono stati comunque fallimentari, ecco perché, si parla sul web di vera rivincita degli ex. Durante la prima serata in diretta dall’Honduras, proprio il ballerino ha fatto impazzire il pubblico, uscendo dall’acqua e mostrando un fisico scolpito e un meraviglioso sorriso in bella vista che ha fatto impazzire gli estimatori. Proprio l’inviato de L’Isola 2018 è stato il primo ad arrivare sulla spiaggia della Palapa, nonostante la sua incredulità. "Ce l'ho fatta, non pensavo", ha subito affermato il ballerino dopo essersi tuffato dall'elicottero e aver rallegrato gli occhi di tutte le donne collegate in quel momento sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Nessun inviato prima di lui lo aveva mai fatto. Stefano poi, toccando terra ha aggiunto: "È un paradiso. I naufraghi non se la passeranno certo male".

