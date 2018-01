UN POSTO AL SOLE / Franco alla ricerca di Salvo: la vendetta è compiuta? (Anticipazioni 25 gennaio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 25 gennaio: anche se Bianca è libera, Franco continua a cercare Salvo per consegnarlo alla Polizia. Intanto Vittorio e Anita...

25 gennaio 2018 Redazione

Un posto al sole

La liberazione di Bianca e Sofia non segnerà la fine delle indagini di Franco, più che mai sulle tracce del rapitore. Nella puntata di Un posto al sole di questa sera, che Rai 3 trasmetterà come sempre a partire dalle ore 20:40 circa, si tornerà a parlare del tentativo di Boschi di incastrare Salvo una volta per tutte, per assicurarlo alla giustizia. Riuscirà a cacciarsi ancora una volta nei guai, come più volte accaduto in passato? La resa dei conti sembrerà essere finalmente arrivata anche se non tutto andrà come previsto da Franco, con un colpo di scena che seguirà l'altro. Salvo verrà assicurato alla giustizia? Mentre i telespettatori resteranno con il fiato sospeso per questa questione che sicuramente ha ancora molto da svelare, nella puntata di questa sera terranno banco anche trame più leggere legate ai giovani abitanti di Palazzo Palladini, Patrizio e Vittorio in primis.

Un posto al sole: Vittorio e Anita sempre più vicini

La puntata di Un posto al sole di questa sera tornerà a concentrare la propria attenzione su Patrizio e la sua delusione per non avere trovato il lavoro cercato a Milano. Il suo ritorno a Napoli confermerà la sua frustrazione, alla quale dovrà essere aggiunto lo scarso interesse di Rossella nei suoi confronti. Il tentativo di riconquistare la sua ex fidanzata, infatti, non andrà a buon fine dato che lei sarà sempre più coinvolta dai gravi problemi di salute di Diego. Nel frattempo, il migliore amico di Rossella e Patrizio avrà ben altro a cui pensare: Vittorio, che negli ultimi tempi ha mostrato un forte interessamento nei confronti di Anita, si renderà conto di avere una possibilità di avvicinarsi ancor più a lei. E la giovane, sembrerà essere a sua volta coinvolta, ricambiando l'interesse del suo giovane amico. Fin dal giorno in cui Anita ha fatto il suo ingresso nelle trame di Upas avevamo intravisto la possibilità che fosse lei a diventare il nuovo interesse amoroso di Vittorio: vedremo presto nascere una nuova coppia?

