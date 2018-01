UNA VITA/ Simon diventa il nuovo maggiordomo di casa Valverde? (Anticipazioni 25 gennaio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 25 gennaio: Simon si presente ad Acacias 38 e chiede di essere assunto come maggiordomo a casa di Arturo Valverde. Il militare accetta.

25 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata di Una Vita, la telenovela spagnola in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10. Si ripartirà dalle importanti new entry legate alla famiglia Valverde, destinata a diventare sempre più protagonista delle trame da qui in avanti. Abbiamo già conosciuto Arturo, l'autoritario e ricco militare deciso a trasferirsi insieme alla figlia Elvira ad Acacias 38 per cominciare una nuova vita. Anche questa famiglia sarà dunque portatrice di qualche grande segreto? Deciso ad ottenere un posto di lavoro presso i Valverde, oggi si presenterà al cospetto di Arturo il giovane Simon, che si proporrà come nuovo maggiordomo. Pur non completamente convinto di questa collaborazione, il militare deciderà di offrirgli una possibilità concedendogli un periodo di prova. D'ora in avanti, tutti gli occhi dei telespettatori della telenovela saranno puntati proprio su Simon, interpretato niente meno che da Jordi Coll, l'attore molto noto per avere prestato il volto a Gonzalo/Martin nella telenovela Il Segreto.

Una Vita: Ursula continua a tramare ai danni di Teresa

Nelle attuali trame di Una Vita, il ruolo di dark lady è stato momentaneamente perso da Cayetana, più che mai alle prese con la sua pazzia (vera o presunta?) che le ha permesso di tornare in libertà nonostante le accuse di omicidio. Al suo posto, il ruolo di cattiva è stato assunto da Ursula, che continuerà a creare problemi a molti personaggi della telenovela spagnola. Lo sa bene Pablo, ancora in carcere con l'accusa di avere ucciso Guadalupe. Ursula pagherà profumatamente Beltran, il falso testimone che potrebbe causare la condanna a morte del marito di Leonor. Ma gli intrighi della ex governante di Cayetana non finiranno qui: la donna sarà più che mai decisa a prendere il controllo del Patronato al posto di Teresa. Per questo il preventivo che la maestra proporrà insieme a Fernando verrà respinto e Ursula prometterà la raccolta di altri fondi, in cambio dei quali chiederà di diventare la nuova presidentessa dell'associazione.

