Uomini e Donne/ Anticipazioni, "Giorgio falso come Gemma": l'accusa di Barbara De Santi! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti ancora nel mirino delle critiche: nuove e forti accuse di Barbara De Santi alla coppia.

25 gennaio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Gemma Galgani e Giorgio Manetti continuano ad essere i più amati ma anche i protagonisti più discussi del Trono Over di Uomini e Donne. Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un riavvicinamento tra i due che ha però fatto storcere il naso a molti. Una di questi è Barbara De Santi, nota ex dama del Trono Over che non ha mai avuto un ottimo rapporto con Gemma. Lo conferma in un'intervista rilasciata alla rivista Tutto: "A Gemma interessa solo l'audience c'è poco da fare. Però mi scoccia dirlo, in qualche modo in questo periodo un po' mi ci rivedo in lei - ammette la De Santi, che poi continua - Gemma non vuole Giorgio, Marco o altri ma piuttosto il bisogno di attenzioni, amori, emozioni. Il fatto è che l'emozione più grande per lei è la televisione. Si attacca agli uomini, è vero, da loro vuole sesso, coccole ma attraverso la televisione".

BARBARA DE SANTI CONTRO GIORGIO MANETTI: "NON HA ARGOMENTI"

Parole forti quelle di Barbara, che non si fermano qui: "Adesso si sta facendo i suoi film - continua - ricomincia con i suoi messaggini, è chiaro che Giorgio le piace ma non quanto la fama, altrimenti quel famoso 4 settembre non lo avrebbe mollato pur di rimanere in trasmissione". Barbara De Santi, nel corso dell'intervista, ne ha però anche per Giorgio Manetti che non trova affatto coerente: "È un tipo irascibile. Si trattiene e fa il pacato, ma adesso che cominciano a pungerlo sta tirando fuori la sua vera personalità, anche a suon di parolacce". Barbara continua infatti a non avere una bella opinione di Gemma come di Giorgio e infatti sul noto cavaliere di Uomini e Donne, l'ex protagonista del Trono Over ci tiene a sottolineare: "Non ha argomenti, non sa parlare, tira fuori certi sfondoni. - e conclude - Io dico, ma cosa fa Giorgio per mantenersi? Che lavoro fa? Di cosa vive? Per me è tanto falso quanto Gemma!".

