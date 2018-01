Uomini e Donne/ Anticipazioni Nicolò Fabbri: "Ho risentito Sabrina Ghio e incontrato Camilla" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Nicolò Fabbri torna a parlare di Sabrina Ghio e svela: "Dopo il programma mi ha chiamato.. " e su Camilla Mangiapelo...

25 gennaio 2018 Anna Montesano

Nicolò Fabbri, Uomini e donne

Una delle più cocenti delusioni dell'ultimo anno del Trono Classico di Uomini e Donne è stata sicuramente quella subita da Sabrina Ghio. L'ex tronista è stata una delle più amate dal pubblico negli ultimi anni, è per questo che in molti sono rimasti molto delusi dal "no" che la tronista ha ricevuto da Nicolò Raniolo. Non sarebbe andata allo stesso modo se il cuore di Sabrina avesse scelto l'altro Nicolò, quello moro come il pubblico meglio lo riconosce. È proprio Nicolò Fabbri a confessare che, ad oggi, la delusione per Sabrina è ancora presente. Intervistato dal settimanale Tutto, l'ex corteggiatore torna a parlare della Ghio e ammette di averla risentita dopo Uomini e Donne a causa delle voci di un suo presunto incontro con Nicolò Raniolo. "Questa storia è tutta una ca**ata. - dichiara Fabbri in merito a questa vicenda - Io Sabrina l'ho sentita e mi ha detto che non era vero niente, anzi, mi ha chiamato proprio per spiegarmi che non sapeva chi avesse inventato questa storiella di lei che si era incontrata in una discoteca di Milano con Nicolò. Per quello che ne so io è stata tutta una montatura".

NICOLO' FABBRI: "IO E CAMILLA MANGIAPELO CI SIAMO INCONTRATI"

Ma Nicolò svela di avere contatti anche con Camilla Mangiapelo, che ha conosciuto quando faceva da suo 'tentatore' a Temptation Island. "Si, ci siamo incontrati proprio l'altro giorno. - svela l'ex corteggiatore - Abbiamo fatto quattro chiacchiere. Tra noi dopo Temptation è nata una bella amicizia ma niente di più". Nicolò infatti sottolinea di essere in un certo senso ancora legato alla Ghio: "Diciamoci la verità, forse devo ancora un po' assorbire la delusione ricevuta con Sabrina anche se è passato già un po' di tempo. Insomma, oggi come oggi sono liberissimo, più che single". Quando però gli si chiede se accetterebbe di fare il tronista qualora glielo proponessero, Fabbri ammette: "Penso proprio di sì. La prima opportunità che mi è stata data a Uomini e Donne mi è andata male ma la seconda potrebbe essere quella buona" conclude.

