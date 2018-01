Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, Gemma e Giorgio: nuovo bacio in studio! (25 gennaio)

Uomini e Donne, oggi 25 gennaio 2018 in onda il Trono Over. Nuovo bacio in studio tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti e la decisione finale di Ida su Ricccardo!

25 gennaio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

La settimana di Uomini e Donne continua con una nuova puntata del Trono Over. Dopo aver scoperto le novità su Gemma Galgani - che ha deciso di continuare a frequentare anche Raffaele - e la complessa questione di Ida, che ha deciso di proseguire nella conoscenza di Sossio (nonostante la scorsa settimana abbia dichiarato di voler conoscere solo Riccardo), oggi si riparte da un ballo che coinvolge due protagonisti molto amati del programma. Dopo un classico ballo che coinvolge tutti i presenti, Maria De Filippi ne fa partire un altro che stavolta è solo per Gemma e Giorgio. Il cavaliere e la nota dama ballano sulle note di “Fidati ancora di me” di Alessandra Amoroso… Un messaggio ben chiaro per Manetti, tanto che il ballo termina con un nuovo bacio che scatena gli applausi del pubblico in studio!

UOMINI E DONNE: RICCARDO E IDA, LA DECISIONE DELLA DAMA È PRESA!

Si va però avanti e, terminato questo romantico momento, si passa a parlare di Anna e Valter. Tra loro la conoscenza prosegue a gonfie vele: i due si definiscono a vicenda “vulcanici” e confermano la voglia di continuare a vedersi. Intanto, Riccardo e Ida, che avevano momentaneamente lasciato la loro postazione per chiarirsi, tornano in studio. Il chiarimento è finalmente arrivato e Ida ha deciso e stavolta senza passi indietro: conoscerà soltanto lui, chiudendo definitivamente con Sossio. È poi il momento di una nuova coppia che siede al centro dello studio: si tratta di Marco e Grazia. Tra di loro c’è stato un bacio e una cena e le cose proseguono bene. La parola passa poi a Rita che svela di aver chiesto parecchie volte di uscire con Giorgio ma lui si è sempre negato così oggi gli dedica una poesia di Garcia Lorca, magari potrebbe cambiare idea...

