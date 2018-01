Vittorio Garrone/ Chi è il compagno di Antonella Clerici? Insieme dal 2016 e pronti al grande passo!

Vittorio Garrone, chi è il nuovo compagno di Antonella Clerici? L'imprenditore e la conduttrice stanno insieme dal 2016: ecco tutti i dettagli della loro storia.

25 gennaio 2018 Anna Montesano

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, Instagram

L'imprenditore Vittorio Garrone è diventato famoso nel corso del 2016, quando è stata resa ufficiale la sua storia d’amore con la conduttrice Antonella Clerici. Vittorio Garrone è un imprenditore e proprietario con i suoi due fratelli dell’Erg azienda che ha particolari interessi in diversi settori che vanno dal petrolio alla telefonia, toccando le energie eoliche con fatturati da miliardi di euro. L’imprenditore è stato sposato a lungo con una donna sudamericana, dalla quale ha avuto tre figli che ormai sono diventati grandi. La sua relazione con Antonella Clerici è iniziata nel 2016 quando la conduttrice ha divorziato con Eddy Martens, dal quale ha avuto la sua unica figlia Maelle. Vittorio e Antonella hanno in comune la grande passione per l’equitazione.

ANTONELLA CLERICI E VITTORIO GARRONE: NUOVE DICHIARAZIONI A L'INTERVISTA

Vittorio Garrone possiede infatti un allevamento mentre Antonella è una cavallerizza provetta. Intanto stasera andrà in onda in seconda serata su Canale 5 un’altra puntata de L'Intervista con Maurizio Costanzo e il giornalista e autore Gabriele Pariglia, come comunicato sui social, ha dichiarato che stasera sarà la volta proprio di Antonella Clerici. Durante l’intervista la Clerici ha raccontato momenti inediti della sua vita e non sono mancate nuove dichiarazioni sul rapporto con Vittorio Garrone che scopriremo oggi, in seconda serata. Lo sorso 6 dicembre la conduttrice ha festeggiato il suo cinquantaquattresimo compleanno tra l’amore e il lavoro che sono tornati i suoi punti cardini. Un momento d'oro quindi per la Clerici, conduttrice amatissima dal pubblico, e proprio grazie al suo compagno. Chissà che proprio questa sera non si parli anche di nozze...

