4 PADRI SINGLE/ Su Canale 5 il film con Alessandro Gassmann (oggi, 26 gennaio 2018)

4 padri single, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 26 gennaio 2018. Nel cast: Alessandro Gassmann, Joe Urla e Francesco Quinn, alla regia Paolo Monico. Il dettaglio della trama.

26 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Canale 5

NEL CAST ALESSANDRO GASSMANN

Il film 4 padri single va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 23.00. Una commedia che è stata affidata alla regia del giovane esordiente Paolo Monico ed è stata prodotta nel 2009 e trasmessa su Canale 5 nel 2010. Il cast di attori protagonisti è composto da Alessandro Gassmann, Joe Urla, Francesco Quinn, Lenny Venito, Jeanine Bartel, Mary Testa e Stephanie Szostak. Tra gli sceneggiatori del film, troviamo anche Gabriele Muccino, noto regista italiano famoso in tutto il mondo e soprattutto negli Stati Uniti. La sua fama internazionale è esplosa nel 2006 con l'uscita al cinema del film La ricerca della felicità, interpretato da Will Smith, che ha ben presto assunto i tratti di un vero e proprio successo internazionale. Nel 2018 tornerà al cinema con il film A casa tutti bene.Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

4 PADRI SINGLE, LA TRAMA DEL FILM

I protagonisti della storia sono quattro quarantenni padri di famiglia che vivono nel medesimo quartiere newyorkese. Jacopo è ormai separato dalla moglie a causa della sua continua infedeltà che ha condotta la donna all'esasperazione. Grazie all'affascinante Suzanne, però, tornerà a credere nell'amore. Anche la vita matrimoniale di Ennio è clamorosamente collassata su stessa dopo che sua moglie ha preteso il divorzio, sostenendo di non essere più innamorato di lui. Anche Dom è separato da sua moglie e, nonostante cerchi in tutti modi di riavvicinarsi alla donna, quest'ultima lo ha ormai dimenticato gettandosi tra le braccia del bello e muscoloso Lance, idolatrato anche dai suoi figli. La vita di Dom verrà inoltre messa a dura prova a causa dei gravi problemi di salute in cui versa la sua cara madre. George, infine, è un agente di polizia annoiato e stanco della solita routine matrimoniale. Dopo aver ceduto alle avance di una sua collega, lascerà sua moglie per gettarsi in una nuova avventura amorosa. I quattro protagonisti finiranno per coalizzarsi, aiutandosi a vicenda.

© Riproduzione Riservata.