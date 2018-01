Amici 17/ Luca Vismara lascia la scuola? L'ultimatum di Rudy Zerbi parla chiaro!

Amici 17, anticipazioni 26 gennaio 2018. Luca Vismara a rischio eliminazione! Sabato fuori dalla scuola? Per Rudy Zerbi occupa "un posto abusivamente".

Torna anche oggi l'appuntamento con Amici su Real Time e su Canale 5 con "Aspettando il serale". Si avvicina la nuova diretta di Amici di Maria De Filippi e gli allievi della scuola più amata d'Italia continuano nella loro preparazione per la sfida che vedrà nuovamente a confronto la squadra del Ferro e quella del Fuoco. La scorsa settimana la squadra del Ferro è uscita vittoriosa dalla sfida ma Maria De Filippi ha voluto premiare la diligenza dei ragazzi, annunciando che nessuno sarebbe stato eliminato. Non sarà così questa settimana: i ragazzi sono nuovamente a rischio e alcuni più di altri. A rischio continua ad esserci Luca Vismara, che ha ricevuto nuove e pesanti critiche da parte di Rudy Zerbi (e prima ancora da Carlo Di Francesco).

Luca Vismara eliminato sabato? "Stai occupando un posto abusivamente!"

"Io ho lavorato tanto con i vocal coach per trovare una profondità del suono, mi sono messo anche tanto a scrivere e ho lavorato sulla tecnica. - ha ammesso Luca nel corso dell'ultimo incontro con Zerbi - Ho cercato, senza stravolgerla totalmente, di migliorare la vocalità come mi ha chiesto Paola Turci. Carlo Di Francesco mi ha chiesto di studiare di più i grandi autori e lei invece mi ha chiesto di essere più contemporaneo". Rudy però non è della stessa idea e sbotta "Tu stai occupando un posto ad amici abusivamente", parole forti che fanno ben capire che la posizione di Luca nella scuola è fortemente a rischio e che il cantante potrebbe essere eliminato proprio sabato. Non è mancata la risposta piccata del cantante, che ha concluso: "Secondo me sono riuscito... sono sicuro che qualsiasi cosa io faccia, posso essere anche Whitney Houston, lei mi dirà sempre che non va bene". A rischio, oltre Luca, ci sono anche Alessandro e i The jab che, come Vismara, sono stati duramente ammoniti da Zerbi e Di Francesco.

