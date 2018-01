Anna Tedesco/ Uomini e donne, la dama sfida Ida e vince la sfilata con l'otto di Giorgio Manetti

Anna Tedesco torna protagonista a Uomini e donne ma non per via delle polemiche con Giorgio e Gemma ma per la sfida lanciata ad Ida e la vittoria proprio grazie al toscano, ecco i dettagli

26 gennaio 2018 Hedda Hopper

Anna Tedesco, Uomini e donne

Anna Tedesco torna al centro dello studio di Uomini e donne nella puntata di oggi, 26 gennaio, ma non per l'arrivo di un nuovo cavaliere o di nuove discussioni ma per la sfilata dal titolo "L'amore alla mia età". Le polemiche non mancheranno, come sempre, soprattutto quando sarà la stessa Anna Tedesco ad annunciare di voler sfidare Ida. La bionda dama ci tiene a precisare che non ha niente contro di lui, anche se il studio mormora, e di volera sfidare in passerella solo perché proprio lei ha vinto l'ultima sfilata. Vestito in mano e musica romanica, Anna Tedesco arriva al centro dello studio e ottiene un bell'otto da parte dell'amico (o forse ex) Giorgio Manetti e così in studio succede di tutto. Ancora una volta Giorgio è sotto osservazione e sono in molti quelli che pensano che, forse, tra lui e la dama c'è stato qualcosa di più di una sincera amicizia e i baci che circolano in rete ne sarebbero la dimostrazione.

VITTORIA IN PASSERELLA E L'8 DI GIORGIO MANETTI

E' solo un discorso vecchio e obsoleto quello della storia clandestina tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco? Sembra proprio di sì visto che ormai in studio non si parla più di questo e nemmeno del ritorno della dama di Gubbio dopo il suo exploit e la corsa fuori dallo studio di Uomini e donne al grido di "Chiamatemi un taxi voglio andare via". Per chi non lo sapesse, la dama aveva annunciato il suo ritiro dal programm anche via social con un lungo video in cui parlava di dignità calpestata e di voglia di riprendere in mano la sua vita dopo tutto quello che era successo, per poi tornare sui suoi passi e sedere in studio. La stessa Tina Cipollari le aveva consigliato di farlo dopo la lettura dei messaggi che si era scambiata con Giorgio in cui si vedeva che il toscano era interessato a lei, forse anche più del dovuto. Cosa succederà adesso?

