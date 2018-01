Antonella Clerici/ “Con Vittorio Garrone non voglio sposarmi, ma è l’uomo della mia vita”

Antonella Clerici, ospite a L'Intervista di Maurizio Costanzo, loda il compagno Vittorio Garrone che non ha intenzione di sposare al momento. Sì, però, alla convivenza

26 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Antonella Clerici e Vittorio Garrone

Antonella Clerici, ospite de L'Intervista di Maurizio Costanzo, ha rivelato aspetti inediti della propria infanzia ed in particolare con il papà e l'amatissima sorella Cristina: "Ero una bambina molto vivace. Mi portava a guardare gli aerei a Linate o mi faceva fare alcuni viaggi in treno da Legnano a Milano. Ho vissuto una bella adolescenza... le mie amiche, il liceo, lo studio, tornavo a casa per vedere Happy Days. I miei genitori mi hanno insegnato ad apprezzare le cose belle ma semplici. Mi hanno abituata a tutto. Corteggiatori? Non ero una ragazza bellissima ma, intorno ai 14 - 15 anni, sono sempre piaciuta. Volevo fare il magistrato, un giudice o una persona di legge, di successo. Mi piaceva essere leader a scuola, con personalità. Mai stata indecisa, quando prendo una decisione, vado dritta, non torno indietro". Il papà, adesso, ha 81 anni: "Dopo la morte di mia mamma, ha avuto questa compagna, che gli ha presentato la sorella di mia mamma. E' una bravissima signora che gli fa compagnia da 20 anni. E' molto attento, presente, ma autonomo, ci sentiamo tutti i giorni. Mi segue a lavoro". La conduttrice, assieme al compagno, Vittorio Garrone, sogna una dimensione meno cittadina, per godersi a pieno, i propri affetti e staccare, in parte, dagli impegni televisivi che le assorbono molto tempo: "Prenderò più aerei. Ho voglia di tornare alla provincia, alla terra, alle mie origini. Anche la qualità della vita sarebbe migliore per la mia Maelle".

ANTONELLA CLERICI E GLI UOMINI DELLA SUA VITA

Antonella Clerici e tutti gli uomini della sua vita: "Sono stata sposata due volte, un matrimonio lampo da giovane con Pino Motta. Volevo uscire dalla mia vita di provincia. Sergio è stata una relazione forte, più grande di 17 anni. Con Massimo Giletti, abbiamo avuto un'affettuosa amicizia. Lui è uno scapolone impenitente. Con Eddy è stata una grande storia d'amore, importante. Ci siamo conosciuti in vacanza. Io sono rimasta incinta quasi subito, ho perso un figlio. E' un bell'uomo, è stato un errore lavorare assieme. Lui aveva voglia di libertà. Ho sofferto molto per il tradimento, i nostri rapporti sono migliorati. Si occupa di sua figlia anche se lui abita a Bruxelles. E' un papà molto presente. Questa donna, Carmen, gli ha dato un equilibrio. Eravamo molto diversi. Non rimpiango nulla di quei momenti. E' pur sempre il papà della mia bambina". Parole d'amore per la figlia Maelle: "E' una bambina tanto desiderata, voluta, ha un caratterone, è tosta, ci parlo tanto la sera quando siamo tutte e due nel lettone. Lei si confida, ha un gran senso dell'ironia, è una bimba sveglia, molto generosa. Penso che me l'abbia mandata mia mamma. L'ho pregata tanto. Spero di vivere fino a quando la vedrò strutturata". Attualmente la Clerici vive un'intensa ed appagante storia d'amore con l'imprenditore Vittorio Garrone: "Non voglio sposarmi, sono felice di stare con lui, non me l'ha mai chiesto. Magari in futuro. Non ne sentiamo adesso l'esigenza. La convivenza sì. Ha saputo aspettare, mi ha conquistato con dei regali mirati. Mi ha donato un'antica clessidra. E' un uomo speciale, gioioso, divertente. Concluderò la sua vita con lui".

© Riproduzione Riservata.