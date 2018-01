BARBARA D'URSO / Scende in difesa di Francesco Monte e lancia una nuova frecciatina a Cecilia Rodriguez

Barbara d'Urso lancia una nuova frecciatina a Cecilia Rodriguez, esprimendo il suo punto di vista su un possibile flirt di Francesco Monte a L'Isola dei famosi.

26 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Barbara d'Urso

Barbara d'Urso e i rapporti con Cecilia Rodriguez e tutto il suo clan: si potrebbe scrivere un libro caratterizzato da botta e risposta, assenze nei salotti e frecciatine fin troppo esplicite. Che la Carmelita nazionale e la famiglia di Belen non siano in buoni rapporti è fatto noto: la conduttrice di Tu sì que vales non ha perdonato la sua collega per il modo in cui, ormai anni fa, aveva gestito le immagini delle sue nozze con Stefano De Martino. E ha coinvolto in questa querelle televisiva anche Cecilia e Jeremias, che non sono mai intervenuti a Pomeriggio Cinque o Domenica Live al termine della loro avventura al Grande Fratello Vip 2. A loro si è unito ovviamente anche Ignazio Moser, che non poteva andare contro le 'regole' della sua 'famiglia adottiva' e a sorpresa anche Giulia De Lellis, che non si è mai fatta intervistare da Barbarella (precisando di non avere tempo da dedicarle, chissà...) Comunque sia, le frecciatine non sono mancate negli ultimi mesi tra i protagonisti di questa vicenda e anche ieri pomeriggio la d'Urso non ha deluso le aspettative...

Barbara d'Urso lancia una nuova frecciatina a Cecilia Rodriguez

Nella puntata di Pomeriggio Cinque di ieri, Barbara d'Urso ha parlato di Francesco Monte e dei suoi primi giorni all'Isola dei famosi. Ha quindi mostrato le sue lacrime, riferendosi velatamente alle ragioni di tale tristezza. E secondo quanto da lei riportato, l'ex di Cecilia farebbe molto bene a mettere una pietra sopra al suo passato, aprendo il cuore ad un nuovo amore. Ecco le sue parole che confermano come lei sia in grado di criticare qualcuno, senza però parlarne apertamente: "Ma per quale ex ha pianto Francesco? Lui è un ragazzo giovane, la sua ex, mi pare che la sua ex mi sembra che non sia molto riservata, lui l'ha vista con un altro. Francesco ha tutto il diritto di fare il galante con una ragazza nuova". E se lo autorizza Barbara, allora il caro Francesco può sentirsi al sicuro...

© Riproduzione Riservata.