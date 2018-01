BEAUTIFUL/ Thomas diventa il nuovo socio della Spectra Fashions (Anticipazioni 26 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 26 gennaio: Thomas diventa il nuovo socio di Sally alla Spectra Fashions. Katie continua a ricattare Quinn per avere un impiego alla Forrester Creations.

26 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Nuova puntata di Beautiful questo pomeriggio e nuovi problemi per i Quidge, alle prese con le conseguenze del loro flirt scoperto da Katie. Anche nell'appuntamento odierno, infatti, la Logan terrà con il fiato sospeso la coppia, rinnovando loro il ricatto che tiene banco ormai da diverso tempo: se Quinn non soddisferà le sue richieste, facendola lavorare al suo fianco alla Forrester Creations, lei dirà a Eric quanto scoperto in Australia, fatto che sicuramente segnerà la fine del matrimonio con Quinn. La situazione si complicherà ulteriormente dopo il trasferimento di Ridge in una delle dependance di villa Forrester, fatto che faciliterà gli incontri clandestini tra i due amanti (come visto nelle ultime puntate). Katie continuerà a tenere sotto controllo i loro movimenti, convinta che la situazione potrebbe presto sfuggire di mano ad entrambi. Avrà ragione a non fidarsi di loro?

Beautiful: Thomas inizia a lavorare alla Spectra Fashions

Oggi a Beautiful si tornerà a parlare di Thomas e della sua decisione di iniziare a lavorare alla Spectra Fashions al fianco di Sally. Il giovane stilista ha rifiutato la richiesta dei suoi familiari di fare un passo indietro, tornando ad occupare il posto che gli spetta di diritto e ha deciso di restare al fianco della sua nuova fidanzata. Nella nuova casa di moda, infatti, potrà dare spazio al suo talento senza essere limitato dai suoi illustri parenti. E la sua decisione non riguarderà soltanto il posto di stilista: Thomas deciderà di diventare a tutti gli effetti socio in affari di Sally, rendendosi disponibile anche a versare ulteriore denaro per riportare la Spectra Fashions sulla retta via. Inutile aggiungere che la rossa stilista sarà felicissima di questa novità che potrebbe riaprire la strada per il successo! Sarà questo l'inizio di una nuova e stabile collaborazione? La Forrester Creations farà bene a restare in guardia dopo essersi privata di uno dei suoi stilisti più talentuosi?

