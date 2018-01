BELEN RODRIGUEZ/ Magrissima negli ultimi scatti in costume: ecco il motivo

Belen Rodriguez appare magrissima negli ultimi scatti relativi alla sua campagna pubblicitaria per il marchi Me Fui. Quali sono i motivi di questo cambiamento?

26 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

La forma fisica di Belen Rodriguez è stata spesso oggetto di critiche o discussione da parte dei suoi fan. C'è chi la considera un po' troppo in carne, soprattutto per quanto riguarda il suo lato B improvvisamente lievitato (vedi l'ultima puntata di Tu sì que vales), e chi invece ritiene che la modella argentina si sia dedicata a qualche nuovo ritocchino per rendere più che mai perfetto il suo aspetto fisico. La verità è comunque un'altra: come più volte dimostrato dalla conduttrice e modella argentina nei video pubblicati nelle sue Instagram Stories, è l'allenamento in palestra ad averle permesso di rassodare le sue linee, perdendo allo stesso tempo qualche chilo da lei non gradito. Gli ultimi scatti relativi al servizio fotografico per la linea di costumi presentata insieme alla sorella Cecilia, mostrano un fisico perfetto e tonico, proprio come Belen desiderava da tempo. E la conferma arriva proprio da lei stessa...

Belen Rodriguez soddisfatta del suo aspetto fisico

Non poteva certo lamentarsi del suo corpo da favola, invidiato da milioni di donne, ma ora Belen è ancora più soddisfatta per avere ottenuto l'aspetto fisico che ha sempre desiderato. Con il bikini addosso, in attesa dello shooting per il suo brand Me Fui, Belen continua a scattare foto allo specchio, decisamente soddisfatta di quel che vede. Lei stessa, in una recente intervista, ha confermato che in passato trascorreva ore e ore dedicandosi al fitness senza ottenere grandi risultati. Ora invece l'esercizio in palestra è mirato ma meno lungo mentre è più attenta all'alimentazione. Parole che non hanno convinto pienamente fan ad haters: a detta di molti, la showgirl dovrebbe avere più rispetto delle donne 'in carne' evitando di eccedere nelle sue lamentele. Le critiche abbondano costantemente, quando si parla di Belen, che nel bene o nel male riesce sempre a far parlare di sè...

