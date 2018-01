CINETRAILER/ Le novità per la App di informazione cinematografica di CHILI

CineTrailer, l’APP dell’informazione cinematografica di proprietà di CHILI, cambia pelle e aumenta la qualità dei propri servizi agli utenti. Una nuova esperienza d'uso

26 gennaio 2018 Redazione

Cinetrailer, la app di CHILI

CineTrailer, l’APP dell’informazione cinematografica di proprietà di CHILI, cambia pelle e aumenta la qualità dei propri servizi agli utenti. Una nuova veste grafica, una maggiore intuitività, contenuti più chiari e in linea con il nuovo stile Android Material Design. Questo e molto altro è la nuova CineTrailer Android 4.0, l’APP di CHILI che ti porta al cinema, con all’attivo più di 5 milioni di download sulle varie piattaforme. La versione Android è totalmente rinnovata secondo le specifiche di Google e si adegua al Material Design.

Una nuova esperienza d’uso per l’utente fin dall’home page, in cui è stata aggiunta la bottom navigation view, per permettere una navigazione facilitata verso le quattro sezioni dell’APP: Home, Scegli Film, Trova Cinema e Profilo. Sono state implementate le tab bar delle liste e nei menù appaiono ora filtri per poter andare più in profondità nella ricerca dei titoli, l’introduzione del Lazy Loading inoltre ottimizza il consumo dei dati utenti, in modo tale da rendere sempre più agile l’utilizzo dell’APP.

Restyling completo e riorganizzazione dei contenuti anche per le schede dedicate ai film: icone Material like e l’introduzione del fab button che include funzioni come l’aggiunta dei film tra i preferiti dell’APP, l’invio di reminder direttamente sul calendar delle date di uscita dei film e la possibilità di condivisione dei propri titoli sui profili social.

Sono le sezioni dedicate ai cinema quelle che hanno ricevuto il numero maggiore di update: card view, collapsing bar, chips per la selezione dell’orario dello spettacolo e possibilità di acquisto e prenotazione del biglietto attraverso i circuiti UCI, TheSpace, Tix e 18tickets.

CineTrailer 4.0 per Android, con questo nuovo aggiornamento, si conferma la principale applicazione in Italia dedicata al cinema, rendendo sempre più facile ed intuitiva la possibilità di prenotare o acquistare biglietti attraverso i suoi circuiti cinema integrati.

© Riproduzione Riservata.