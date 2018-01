CODICE: SWORDFISH/ Su Iris il film con John Travolta e Hugh Jackman (oggi, 26 gennaio 2018)

Codice: Swordfish, il film in onda su Iris oggi, venerdì 26 gennaio 2018. Nel cast: John Travolta e Hugh Jackman, alla regia Dominic Siena. La trama del film nel dettaglio.

26 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE JOHN TRAVOLTA

Il film Codice: Swordfish va in onda su Iris oggi, venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola d'azione del 2001 che è stata curata alla regia da Dominic Sena. Quest'ultimo, è un noto regista americano che ha diretto diversi film di spessore come Whiteout - Incubo bianco, L'ultimo dei Templari e Fuori in 60 secondi. Il cast di attori protagonisti è ricco di personaggi noti del mondo del cinema hollywoodiano come John Travolta e Hugh Jackman, affiancati da altri eccellenti attori del calibro di Halle Berry, Don Cheadle, Sam Shepard, Vinnie Jones e Drea de Matteo. Halle Berry, che nel film interpreta Ginger Knowles, è un'attrice statunitense resa nota dalla sua interpretazione di Cat Woman nell'omonimo film del 2004. Si è poi aggiudicata un premio Oscar grazie al film Monster's Ball - L'ombra della vita ed è apparsa nei panni del personaggio di Tempesta, quattro pellicole della saga cinematografica dedicata agli X-men. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CODICE: SWORDFISH, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Stanley, un giovane e famoso informatico colpevole di aver hackerato una rete di sicurezza invalicabile. Per questo motivo vive da diversi anni in regime di libertà vigilata, non può utilizzare alcun pc e soprattutto non può avere alcun contatto con la figlia Holly. Quando l'agente Shear gli propone di hackerare una rete informatica rubando svariati milioni di dollari, Stanley decide di accettare al volo. In cambio riceverà una ricompensa di dieci milioni. Nel corso dell'operazione Stanley capisce, però che Shear è in realtà a capo di una cellula terroristica e che Ginger è un agente del FBI intenzionato ad arrestare il terrorista. Nel frattempo la moglie di Stanley ed il suo nuovo compagno vengono ritrovati morti, mentre sua figlia Holly viene rapita dagli uomini di Gabriel. La piccola verrà risparmiata solo se Stanley accetterà di prendere parte ad una rapina.

