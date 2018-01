Casey Affleck /Assente agli Oscar 2018: dopo le accuse di molestie un passo indietro lontano dai riflettori

Casey Affleck, assente alla cerimonia degli Oscar del prossimo 4 marzo, dopo l'accusa di molestie sessuali, l'attore e regista ha deciso di mettersi da parte e evitare polemiche.

26 gennaio 2018

Casey Affleck assente agli Oscar

Casey Affleck lo scorso anno si è portato a casa l’ambitissima statuetta degli Oscar, nella categoria “Migliore attore protagonista” interpretando la pellicola dal titolo “Manchester by the sea”. L’attore invece, questa volta non sarà presente alla cerimonia di premiazione degli Oscar che si terrà il prossimo 4 marzo. Come da tradizione, avrebbe dovuto presentare e annunciare il premio per la miglior attrice durante il gala 2018, invece non sarà tra gli attori presenti della serata. Secondo ciò che riporta Deadline pare che avrebbe preferito restare a debita distanza dai riflettori dopo le accuse degli ultimi tempi. L’attore infatti, lo scorso anno è stato accusato di atteggiamenti inadeguati e molestie sessuali da due donne, con cui poi è stato raggiunto – in seguito – anche un accordo legale. Il tutto risale ai tempi della lavorazione di “Joaquin Phoenix - Io sono qui!”, il documentario diretto dallo stesso Affleck che aveva come protagonista l'amico Phoenix. Dopo le accuse aveva preso il via anche una petizione per escluderlo dagli Oscar.

Casey Affleck si tira indietro, assente agli Oscar

L'attore e regista Casey Affleck, dopo la petizione che lo voleva fuori dagli Oscar, per evitare polemiche pare abbia fatto un passo indietro in maniera volontaria, decidendo di non essere presente nel corso della prossima cerimonia in partenza il 4 marzo. Per evitare polemiche, l’uomo ha deciso di mettersi da parte e aspettare che le cose possano sistemarsi e placarsi un poco. Dopo la decisione di Affleck un portavoce dell'Academy ha rilasciato una dichiarazione, affermando che "si apprezza la volontà di mantenere l'attenzione sullo show e sul grande lavoro fatto quest'anno." Il fratello minore di Ben Affleck, ha quindi deciso saggiamente di mettersi da parte, evitando ogni discussione e ponendo l'accento solo sulla manifestazione cinematografica che negli anni, lo aveva visto sempre in prima fila. Almeno questa è da considerarsi una scelta apprezzabile.

