Daniele Bossari/ "Ecco come spenderò i 100 mila euro vinti al Grande Fratello Vip 2"

Daniele Bossari è pronto a convolare a nozze con Filippa Lagerback. Intervistato da Vero, inoltre svela come spenderà i 100 mila euro vinti al Grande Fratello Vip 2.

26 gennaio 2018 Anna Montesano

Daniele Bossari

È un periodo d'oro per Daniele Bossari, sia dal punto di vista sentimentale ched da quello lavorativo. Il percorso fatto al Grande Fratello Vip 2 ha portato grandi novità per il conduttore, che è pronto a convolare a nozze con la sua compagna Filippa Lagerback ed è attualmente uno degli opinionisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Nell'intervista rilasciata al settimanale Vero, in edicola da oggi, Bossari svela di aver deciso come spendere i 100 mila euro conquistati con la vittoria del Gf Vip: "La vita ci obbliga a essere concreti. Una parte andrà in beneficenza alla Onlus Cbm, che aiuta i bambini con disabilità: la seguo da tanto tempo. Il resto mi servirà per le spese per la casa e anche per il matrimonio".

DANIELE BOSSARI E LE NOZZE CON FILIPPA: "ECCO COME SARANNO"

Daniele Bossari è infatti impegnatissimo con i preparativi per le nozze, delle quali svela i primi dettagli: "Ci sposeremo in chiesa, nei dintorni di Milano. - racconta il conduttore, che ancora aggiunge - Vorremmo organizzare la festa in modo tale da permettere a più gente possibile di raggiungerci senza alcuna complicazione". Inutile dire che l'esperienza al GF Vip è stata importante non solo a livello lavorativo ma soprattutto per quello più personale. Grazie a questa avventura, Daniele si dice infatti rinato: "L'esperienza al Grande Fratello Vip mi è servita come passaggio, è stata un momento per crescere - così spiega - Avendo tempo per riflettere su me stesso senza distrazioni, mi sono guardato dentro. Solo così riesci a scoprire le tue risorse, quelle che ti permettono di uscire da determinate problematiche. Poi scopri che cosa c'è di più caro nella vita, nel mio caso l'amore e la famiglia" conclude.

© Riproduzione Riservata.