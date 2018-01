EVA HENGER VS CECILIA CAPRIOTTI / Litigano a causa del cibo e arriva la battuta hot (Isola dei famosi 2018)

Eva Henger e Cecilia Capriotti sono state protagoniste di un divertente confronto - scontro hot a causa dell'eccessivo uso di cibo. E poi... (Isola dei famosi 2018)

26 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Eva Henger

L'Isola dei famosi 2018 ha preso il via solo da pochi giorni e già il reality show di Canale 5 si preannuncia come un grande esempio di trash in perfetto stile Grande Fratello Vip 2. Dobbiamo ammetterlo, è proprio questo che noi del pubblico ci aspettiamo: litigi più o meno veritieri, qualche battutina sopra le righe e perché no, qualche nuova storia d'amore che difficilmente durerà dopo che le telecamere Mediaset si saranno spente. E se da un lato continuiamo a fare tipo per Francesco Monte, sperando che ritrovi l'amore dopo la rottura con Cecilia Rodriguez (sarà Paola Di Benedetto la fortunata?), dall'altro sono le naufraghe a tenere vivo il nostro interesse in questi primi giorni, con qualche siparietto ai limiti dell'ascoltabile. E quando si parla di concorrenti divertenti, non possiamo fare a meno di pensare a Eva Henger e Cecilia Capriotti, coloro che fin dallo scorso lunedì hanno dimostrato di avere molto potenziale...

Eva Henger e Cecilia Capriotti: litigio hot tra le due naufraghe

L'attacco di panico di Cecilia Capriotti è ancora ben vivo nella mente dei telespettatori e già la naufraga dell'Isola dei famosi 2018 si è resa protagonista di un nuovo siparietto divertente e trash insieme alla compagna di avventura Eva Henger. Tutto ha avuto inizio a causa delle dosi di cibo: Eva accusato Cecilia di avere preso più dosi di cocco rispetto a lei, parole alle quali Cecilia ha subito risposto per le rime, con una frase che difficilmente potrà essere dimenticata, proprio come le massime di Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip. La Capriotti ha infatti detto la sua sulle dosi di cibo: "Se è per questo, tu hai preso più piselli di me!" Impossibile non sorridere davanti ad una simile dichiarazione trash che ha aperto un altro punto interrogativo: Eva Henger è in nomination e se uscirà, chi regalerà nuove perle e confronti hot di questo tipo?

