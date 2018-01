Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi/ “Chi” aggiusta il tiro: "E' presto per dire se stanno insieme..."

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi stanno insieme? Il giornalista di "Chi" Valerio Palmieri, aggiusta il tiro sullo scoop e rivela altri particolari sulla "coppia".

26 gennaio 2018 Valentina Gambino

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno civilmente messo fine al loro matrimonio. I due, poco prima di Natale hanno voluto comunicare la decisione anche per far vivere in serenità, questo periodo al piccolo Nathan Falco. Lo scorso mercoledì, la showgirl calabrese è stata paparazzata per le vie di Roma, mentre passeggiava con un misterioso uomo. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, si parlava di nuova relazione d’amore in atto ma, Valerio Palmieri ospite di Federica Panicucci durante Mattino Cinque, ha invece aggiustato il tiro, affermando di non avere basi certe per poterlo etichettare come il suo nuovo compagno. I due infatti, si conoscerebbero da un paio di anni in quanto proprio lei sarebbe la testimonial dei prodotti venduti da lui. Immediata la battuta di Lory Del Santo che, dal parterre degli ospiti ha affermato: “C’era scritto forse nel contratto che doveva usare questa roba e frequentare chi la produceva”.

La rivista di Signorini fa un passo indietro e aggiusta il tiro

Valerio Palmieri invece, ha voluto precisare che da qui a dire che abbiano una storia, ne passa di acqua sotto i ponti. Non si può – ovviamente – nemmeno affermare che l’imprenditore di Parma, possa essere in qualche modo “colpevole” della fine del matrimonio con Briatore “Conoscendo lui però, saprà benissimo ogni cosa. Se non ha mai usato questo contro la moglie è perché è un signore”, continua il giornalista insinuando nuovamente il dubbio. Francesco Bettuzzi è il nome del misterioso accompagnatore della calabrese, al suo fianco mentre le porta anche il trolley dopo essere usciti dalla sua casa di Roma. Lui è appassionato di equitazione e bicicletta. Nonostante si conoscano da due anni, adesso si vedono più spesso e si parla addirittura di investigatori privati che starebbero dietro l’ex di Briatore. Su Instagram intanto, proprio Elisabetta si è concessa un po’ di relax tra i monti e un giro in bicicletta, guarda caso tra le passioni dell’imprenditore. È troppo presto per dire se stiano insieme oppure no ma la loro complicità non è sfuggita a nessuno. Nel frattempo per Briatore il nuovo anno verrà vissuto da single dedicandosi al piccolo Nathan Falco. Flavio oltre che al figlio, passa il tempo tra lavoro, amici e nuove idee che prendono forma e lo tengono occupato per affrontare il cambiamento con serenità.

