FOTINI' PELUSO/ Io e Micol di Romanzo Famigliare siamo identiche di carattere

Fotinì Peluso ospite a La Vita in diretta parla del personaggio di Micol in Romanzo famigliare. dei punti in comune nel carattere e di come sia stato interpretarlo.

26 gennaio 2018 Alberto Graziola

Fotinì Peluso a La Vita in Diretta [Screenshot]

Fotinì Peluso è stata ospite nella parte finale della puntata di venerdì 26 gennaio 2018 di "La vita in diretta". L'attrice è sul piccolo schermo, in queste settimane, con la fiction "Romanzo famigliare" di Francesca Archibugi. Nella serie tv interpreta il ruolo di Micol che, giovanissima, scopre di essere incinta. Nell'intervista con Francesca Fialdini, ha giocato con una serie di brani celebri degli anni '90, senza però riconoscerne molti (Ricky Martin e gli 883, tra questi). Ma si è "giustificata" ammettendo la sua passione per la musica italiana d'autore: "Sono cresciuta con Battisti, De Andrè, De Gregori, sono cresciuta con loro nel cuore...". Ha poi scherzato con la conduttrice, facendo la parodia del fenomeno delle Youtuber alle prese con lezioni di trucco online e con le figlie di papà, viziate e capricciose. Non è mancata, ovviamente, una riflessione sul suo personaggio nella fiction di Rai Uno.

FOTINI' PELUSO E' MICOL IN ROMANZO FAMIGLIARE

"Questi attacchi isterici a volte mi capitano, possono capitare" ha rivelato, in studio, al termine di un breve spezzone della serie tv dove la ragazza discuteva animatamente con i co-protagonisti, in una scena andata in onda. Ha poi ammesso di avere diversi punti in comune con il suo personaggio: "Nel carattere siamo identiche, molto semplici, me lo dicono i miei amici. Siamo solari determinate, con questa euforia di fondo. Micol ha però affrontato situazioni che non ho mai vissuto e difficili da interpretare. Essere incinta alla mia età, ad esempio. Ho cercato di documentarmi molto e mettere al mondo delle fragilità che avevo un po' sepolto. Francesca Archibugi mi ha tirato fuori delle cose che non credevo di avere e mi ha spiegato cosa prova e come si sente il mio personaggio. Cosa farei io in una situazione del genere? Mi crollebbero le certezze quotidiane... La forza e la determinazione mi sono rimaste. Lei fa risalire tutti, lei e la sua gravidanza". Infine, in merito al tema infuocato delle molestie sessuali, al centro di numerosi dibattiti in queste settimane, ha sottolineato come sia importante parlarne: "E' una battaglia che altre donne stanno portando avanti, credo sia una cosa importante che riguarda tutti da vicino. Ognuno deve comprendere le situazioni in cui si trova, essere il più chiaro possibile dal punto di vista professionale. Se si è il più chiari e professionali possibili l'uno con l'altra non si creano questi equivoci".

