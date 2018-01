Francesca Cipriani/ Dall’attacco di panico al malore: è nata una star (Isola dei Famosi 2018)

Francesca Cipriani è la vera star dell'Isola dei Famosi 2018: dall'attacco di panico in elicottero al malore che costringe la produzione a chiamare i medici, la scena è tutta sua.

26 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

L’Isola dei Famosi 2018 è iniziata solo da quattro giorni ma il pubblico ha già trovato una beniamina ovvero Francesca Cipriani che, sin dal lancio dall’elicottero, non si è fatta mancare nulla. L’ex pupa, infatti, durante la diretta della prima puntata del reality, è stata colta da un attacco di panico che ha monopolizzato non solo la diretta, ma anche i giorni successivi. Archiviato l’attacco di panico, Francesca Cipriani ha riconquistato la scena a causa di un malore che le ha provocato anche uno svenimento e che ha costretto la produzione a chiedere il pronto intervento dei medici che l’hanno portata in ospedale per sottoporla a tutti i controlli del caso. L’assenza di cibo, dunque, ha già provocato un problema alla Cipriani che, a quanto ha raccontato l’amico Biagio Dainelli nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, sarebbe abituata a mangiare continuamente. Anche il malore della Cipriani è stato giudicato da alcuni finto, ma a difenderla ci ha pensato anche Maria Teresa Ruta che, all'interno di Pomeriggio Cinque, avendo fatto la prima edizione dell’isola, ha dichiarato che i primi giorni sono assolutamente i più duri ed è facile avere dei malori. Nessuna finzione, dunque, per la Cipriani che non sta trascorrendo nel migliore dei modi la prima settimana.

IL WEB PAZZO DI FRANCESCA CIPRIANI

Mentre Francesca Cipriani è alle prese con la fame, con un insolito lavaggio dei capelli e con tutte le difficoltà della vita da naufraga, in Italia, il popolo del web è letteralmente impazzito per lei. Sui social, sono tantissimi i meme a lei dedicati e i video che la riguardano, sul sito ufficiale dell’isola dei Famosi 2018 sono tra i più visti. Francesca sembra anche benvoluta dai compagni con cui sta vivendo sull’Isola dei Pejor che apprezzano la sua allegria e la sua simpatia. La permanenza della Cipriani in Honduras non è in pericolo, almeno per il momento, ma qualora dovesse arrivare una nomination inaspettata, il pubblico sarebbe pronto a salvarla per permetterle di continuare la sua avventura sull’Isola di cui sarà sicuramente una grande protagonista.

