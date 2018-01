Francesco Monte/ Il "fantasma" di Cecilia Rodriguez e il flirt con Paola Di Benedetto (Isola dei Famosi 2018)

Francesco Monte piange all'Isola dei Famosi 2018 per Cecilia Rodriguez, si sta consolando con Paola Di Benedetto? La prova del bacio non c'è ma tutto fa pensare che...

26 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Francesco Monte e Paola Di Benedetto

Francesco Monte è indubbiamente il protagonista principale dell’Isola dei Famosi 2018. L’ex tronista ha deciso di partecipare al reality di canale 5 per allontanarsi dall’Italia e cercare di dimenticare Cecilia Rodriguez che, dopo quattro anni, ha deciso di lasciarlo per cominciare una nuova storia con Ignazio Moser. Prima di partire per l’Honduras, Monte ha dichiarato di non essere assolutamente in cerca dell’amore, ma di volersi concentrare su se stesso e la propria carriera. Tuttavia, la presenza di Paola Di Benedetto potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo il settimanale Spy, infatti, tra i due potrebbe esserci stato un vero e proprio colpo di fulmine. Francesco e Paola, infatti, si sarebbero scambiati sguardi complici già in Italia, durante il servizio fotografico promozionale del reality. In Honduras, i due hanno continuato ad avvicinarsi tra mezze dichiarazioni, tatuaggi e incontri ravvicinati in piena notte e c’è chi è pronto a scommettere che tra i due ci sia già stato il fatidico bacio. La prova concreta del bacio non è ancora arrivata ma il feeling tra l’ex tronista e la bella modella sta crescendo sempre di più.

LE LACRIME DI FRANCESCO PER CECILIA RODRIGUEZ

Dimenticare Cecilia Rodriguez con cui ha vissuto una storia importante durata ben quattro anni non è affatto facile per Francesco Monte che, pur corteggiando Paola Di Benedetto, sull’Isola dei Mejor, durante un confronto con Marco Ferri, tornato a sua volta single dopo una storia importante, si è lasciato andare alle lacrime ammettendo di pensare ancora spesso alla sua ex. Nonostante continui a sfoggiare il suo bel sorriso, dunque, il cuore di Francesco piange ancora. Paola, dunque, rappresenta solo un modo per cercare di dimenticare la delusione vissuta? L’amico Alessandro Basile, nello studio di Pomeriggio Cinque, pur ammettendo che sia ancora troppo presto per parlare d’amore, si dice convinto che il feeling tra i due sia reale. Le prossime settimane in Honduras, dunque, regaleranno sorprese a tutti?

