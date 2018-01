Francesco Monte, business?/ Lory Del Santo: "Cecilia Rodriguez mi ha detto 'sai, aveva bisogno di lavorare'"

Francesco Monte è partito per dimenticare la delusione in amore? Cecilia Rodriguez è convinta di no e Lory Del Santo lo svela a Mattino 5 parlando di Isola dei Famosi 2018

26 gennaio 2018 Redazione

Francesco Monte

Francesco Monte e la sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2018 continua a dividere il pubblico e anche gli opinionisti di Mattino 5. In trasmissione si torna a parlare di quello che è successo in queste settimane e anche le motivazioni che l'hanno spinto a partecipare al reality show. Nelle scorse ore, Francesco Monte ha iniziato a crollare confidandosi con Paola di Benedetto ma anche con Matteo Ferri. Proprio quest'ultimo si è avvicinato a lui in un momento di sconforto e le prime lacrime. Francesco Monte pensa ancora alla sua Cecilia Rodriguez e a quello che è successo ma sicuramente il pubblico non apprezza molto la sua presenza all'Isola convinti, in parte, di aver cavalcato l'onda. La stessa Lory Del Santo, presente in studio, conferma che Francesco Monte sia alla ricerca di notorietà proprio in vista di un'ottica lavorativa e di un futuro diverso. Non tutti sanno che l'ex tronista studia ormai recitazione da qualche anno, lo stesso motivo che l'ha portato lontano da Milano, e la stessa Cecilia Rodriguez avrebbe confermato tutto alla Del Santo.

LE RIVELAZIONI DI LORY DEL SANTO

Secondo quanto rivela Lory a Mattino 5 sembra che in un recente incontro con l'argentina abbia scoperto la verità sulla partecipazione di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018: "Cecilia Rodriguez mi ha detto che Francesco aveva bisogno di lavorare ed è questo il motivo per il quale è partito per l'Honduras". In questo modo l'argentina sottolinea il fatto che il suo ex non è partito per il dolore provato dalla fine della relazione con lei ma solo per un mero motivo finanziario. Sarà vero oppure no? Lory Del Santo continua a confermarlo anche a Federica Panicucci ma il pubblico non sa se credere fino in fondo a queste confidenze. Cecilia Rodriguez commenterà sui social le parole della Del Santo o finiranno nel dimenticatoio molto presto?

© Riproduzione Riservata.