GIORGIA PISANA / Annuncia la rottura con Aiman Napoli: "Ringrazio chi mi ha fatto scoprire l'amore"

Giorgia Pisana annuncia la nuova rottura con Aiman Napoli, il suo storico fidanzato, dal quale era tornata dopo la fine dell'esperienza a Uomini e donne.

26 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Giorgia Pisana ha annunciato la rottura avvenuta con il suo storico fidanzato Aiman Napoli, scrivendo un lungo post da lei pubblicato su Instagram. La coppia era giunta alla rottura già in passato, motivo per cui la giovane aveva deciso di intraprendere una nuova avventura sentimentale a Uomini e donne in qualità di corteggiatrice di Marco Cartasegna. Un'esperienza che non aveva dato l'esito sperato e che aveva convinto lei e Aiman a concedersi una seconda possibilità in amore. Era infatti arrivata la conferma di un loro ritorno di fiamma, più volte dimostrato attraverso foto e pubbliche dichiarazioni sui social network. Ma ancora una volta le cose non sono andate come previsto e Giorgia ha deciso di convidere con i fan la nuova, e forse definitiva, rottura: "Io non voglio cancellare il mio passato perché bene o male mi ha reso quella che sono oggi. Anzi, ringrazio chi mi ha fatto scoprire l’amore e il dolore, chi mi ha amato e usato, chi mi ha detto ti voglio bene credendoci e chi invece lo ha fatto solo per i suoi sporchi comodi. Io ringrazio me stessa per aver trovato la forza di rialzarmi e andare avanti, sempre!" A tali parole ha quindi aggiunto l'hashtag 'ricomincio da me'.

Le dichiarazioni di Giorgia Pisana hanno subito trovato il riscontro da parte dei suoi followers, che si sono detti vicini a lei anche in questa fase difficile della sua vita. Ma qualcuno ha colto l'occasione al balzo per criticare l'ex corteggiatrice, accusandola di essere troppo magra, e chiamando in causa Valentina Dallari, che ha ufficializzato la sua battaglia contro i problemi alimentari. Parole che non sono sfuggite alla Pisana, che è intervenuta per rimproverare una sua follower, esprimendo anche tutta la sua vicinanza alla collega di Uomini e donne: "Punto primo, non ti devi assolutamente permettere di parlare con questi toni di una persona che sta affrontando dei seri problemi di salute. Punto secondo, ti posso garantire che se voglio mangio pure te. Quindi se non ce se può guardà, semplicemente, non guardarci".

