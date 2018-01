Gemma Galgani/ Uomini e donne, L'amore alla mia età... in sottoveste!

Gemma Galgani affronta la nuova sfilata a Uomini e donne con tanto di sottoveste bianca, le polemiche in studio non mancheranno, ecco i dettagli sulla nuova puntata del trono over

26 gennaio 2018 Hedda Hopper

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Il trono over di Uomini e donne chiude la settimana in bellezza e mai come oggi è il caso di dirlo. Gemma Galgani sarà protagonista anche di questa ultima puntata della settimana e non per via del bacio elemosinato o delle sue esterne con Giorgio Manetti ma proprio per la sfilata che chiuderà la settimana. L'amore alla mia età, questo sarà il tema dello scontro delle dame e per l'occasione sfilerà in sottoveste bianco con tanto di coprispalle che sicuramente farà discutere e non poco. Gemma Galgani stuzzicherà non solo gli uomini del parterre, che non le daranno voti molto alti, ma anche gli opinionisti in studio e, sicuramente, Tina Cipollari che dirà la sua sulla sfilata della sua rivale, cosa succederà a quel punto? Il trash è assicurato ma non la vittoria della dama che non riuscirà a spuntarla contro Anna Tedesco e Ida.

LA SFILATA IN SOTTOVESTE BIANCA FA DISCUTERE

In questa settimana, Uomini e donne ci ha regalato nuovi colpi di scena e nuovi scossoni per Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La dama sembra non voler mollare la presa sul toscano che, invece, si defila e anche oggi si siederà al centro dello studio con un'altra dama, Maria Gabriella. Anche con lei la storia è finita e Gemma tornerà a sperare ma siamo sicuri che il toscano metterà da parte tutto quello che è successo tra loro? A già detto più volte di no e anche le nuove registrazioni e le relative anticipazioni sembrano confermare che il ritorno di Gems e George è davvero impossibile. La speranza è l'ultima a morire? Per Gemma Galgani sì.

© Riproduzione Riservata.