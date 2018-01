Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo crisi superata/ "Stare lontani fa bene all'amore"

Gigi D'Alessio, ospite di Verissimo, nega rottura con Anna Tatangelo e mette la parola fine alle malelingue attorno alla vita privata che nulla hanno a che fare con il suo percorso musicale

26 gennaio 2018 - agg. 26 gennaio 2018, 17.47 Sebastiano Cascone

Gigi D'Alessio a Verissimo

Crisi superata o solo una montatura da parte dei giornali? Gigi D'Alessio domani ospite a Verissimo rivela la verità sulla sua vita privata confermando che Anna Tatangelo è la compagna ideale e che fra loro tutto va a gonfie vele. Un idillio o qualcosa di poco sincero? Il pubblico si spacca e mentre sono molti quelli che pensano che i due abbiano alimentato il gossip solo in attesa del lancio del nuovo disco di Anna Tatangelo, gli altri sono convinti che la crisi c'è stata ma che è passata. In particolare, Silvia Toffanin ascolterà il racconto di Gigi D'Alessio in religioso silenzio fino a che lei stessa non lo incalzerà per fargli ammettere se questa crisi è davvero esistita o meno, e la sua risposta a quel punto quale sarà? Gigi D'Alessio si lascerà andare ad un laconico: "Stiamo bene. La verità è che a volte, stare un po’ distanti fa bene all’amore”. I due si sono ritrovati dopo questi mesi passati lontani? Al momento la Tatangelo tace ma nei prossimi potrebbe essere proprio lei a dire la sua a riguardo e a quel punto potrebbero venire a galla nuovi dettagli. (Hedda Hopper)

GIGI D'ALESSIO CONFERMA IL RITORNO DI FIAMMA CON LA SUA COMPAGNA?

Gigi D'Alessio, protagonista dell'ultima puntata di Verissimo, in onda, domani 27 gennaio 2018, è tornato a parlare lungamente sulla sua presunta rottura con Anna Tatangelo: "Con Anna va tutto bene. Lei è sempre stata una compagna ideale" ha confessato il cantautore napoletano, ospite del salotto pomeridiano di Silvia Toffanin. L'interprete, inoltre, ha cercato di minimizzare le voci di una crisi perenne che, difficilmente, poteva essere sanata senza la volontà dei due eterni fidanzati: "In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire. Io e Anna siamo insieme da 12 anni, non da un giorno. A me fanno male tutte queste cattiverie che le addossano. Non è vero assolutamente nulla. Sono le crisi che possono succedere a tutti". D'Alessio è legato sentimentalmente alla compagna da quasi dodici anni. Il loro amore è stato consacrato dalla nascita del piccolo Andrea nel 2010: "Stiamo bene. La verità è che a volte, stare un po’ distanti fa bene all’amore". La coppia, più volte, ha negato l'intenzione di convolare a nozze. Il cantante è stato già sposato dal 1986 fino al 2006 (la separazione ufficiale è avvenuta, però, solamente nel giugno 2014) con Carmela Barbato dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. E' già nonno della piccola Noemi.

LE VOCI DI CRISI CON ANNA TATANGELO

Gigi D'Alessio, nell'ultimo anno, ha dovuto fronteggiare le continue pressioni, da parte della stampa e dei settimanali di cronaca rosa, sulla sua presunta crisi con Anna Tatangelo come rivelato, solamente, lo scorso novembre, a BergamoPost: "I grandi amori non finiscono? Assolutamente. La verità è che io e Anna Tatangelo non ci siamo mai lasciati. I giornali di gossip scrivono solo cazzate. Le hanno attribuito dieci storie diverse in una settimana, figuriamoci. Anna è una ragazza seria". A luglio, però, in una nota congiunta, all'Ansa, la coppia aveva chiesto maggior rispetto per quest'unione che, per qualche mese, non ha vissuto un periodo felicissimo: "La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità". Alla Tatangelo, in pochi mesi, le sono stati attribuiti una serie di flirt con altri uomini. Sempre smentiti, prontamente, anche in maniera ironica, su Instagram. Per un lungo tempo, non si sono visti più assieme né sui social, né sui giornali di gossip, né in tv. Che, dopo un lungo periodo, sia tornato a splendere il sole in casa di una delle relazioni più seguite dai telespettatori? Incrociamo le dita...

© Riproduzione Riservata.