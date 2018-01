HEART OF THE SEA - LE ORIGINI DI MOBY DICK/ Su Italia 1 il film con Chris Hemsworth (oggi, 26 gennaio 2016)

Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 26 gennaio 2018. Nel cast: Chris Hemsworth e Benjamin Walker, alla regia Ron Howard. Il dettaglio.

26 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST CHRIS HEMSWORTH

Il film Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick va in onda su italia 1 oggi, venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 21,10. Tratta dal romanzo scritto da Nathaniel Philbrick, la pellicola è stata diretta nel 2015 da Ron Howard, uno dei registi di Hollywood più amati e acclamati. Con alle spalle una fortunata carriera da attore televisivo (è stato uno dei protagonisti della serie tv Happy Days) ha diretto film di enorme successo internazionale del calibro del Codice Da Vinci. Il cast di attori principali è composto da Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, Brendan Gleeson, Michelle Fairley e Ben Whishaw. Benjamin Walker, che nel film interpreta il personaggio del capitano George Pollard Junior, è un interprete statunitense divenuto noto al grande pubblico proprio grazie al film Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick. Nel 2017 ha preso parte alle riprese di Shimmer Lake. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HEART OF THE SEA - LE ORIGINI DI MOBY DICK, LA TRAMA DEL FILM

Owen Chase, navigatore navale esperto, contro il suo volere è costretto a prendere parte ad una spedizione a bordo della baleniera Essex. Per sua sfortuna, non sarà l'unico a comandare sulla nave. Al suo fianco ci sarà infatti il giovane George Pollard. Quest'ultimo decide di operare un cambio di rotta inoltrandosi in una zona inesplorata dell'oceano che costeggia il litorale dell'Ecuador. Proprio in quel tratto, molte imbarcazioni hanno visto decimare i propri equipaggi a causa degli attacchi operati da una fantomatica balena bianca. Come previsto, l'imponente balena attacca l'Essex provocandone il tracollo nel giro di poche ore. Owen Chase ed il resto dell'equipaggio riescono a fuggire in tempo raggiungendo le scialuppe di salvataggio. Poco dopo gli uomini dell'Essex si ritrovano in mare aperto, soli e senza viveri. Saranno tratti in salvo solo novanta giorni dopo da un'imbarcazione di passaggio.

