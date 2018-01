IL SEGRETO/ Lucia scopre il piano di Hernando e Camila (Anticipazioni 26 gennaio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 26 gennaio: Lucia scopre che Hernando e Camila non si sono lasciati come hanno tentato di farle credere. Severo è rassegnato...

26 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Termina oggi la programmazione settimanale de Il Segreto. La telenovela spagnola, infatti, non troverà spazio nel palinsesto del sabato pomeriggio di Canale 5, occupato per la gran parte da Amici di Maria De Filippi e riprenderà la sua programmazione lunedì prossimo, sempre a partire dalle ore 16:30. Ma in attesa della tradizionale pausa del weekend, concentriamoci sulle anticipazioni dell'episodio odierno, contrassegnato dalle conseguenze per la morte di Don Eusebio. L'uomo rappresentava l'unica possibilità per Severo e Carmelo di liberarsi di Cristobal Garrigues una volta per tutte, tornando anche in possesso dei beni che proprio lui gli aveva sottratto. Ma ora i due amici saranno costretti a fare i conti con la triste realtà: il villain è troppo potente e nessuno riuscirà a cacciarlo da Puente Viejo. La rassegnazione comincerà a trovare spazio nella loro mente: il peggio dovrà ancora arrivare per la famiglia Santacruz?

Il Segreto: Lucia scopre la verità sui Dos Casas

Nell'episodio odierno de Il Segreto si tornerà a parlare di Lucia e del suo nuovo tentativo di separare definitivamente Camila e Hernando. La terribile cubana, convinta che la coppia intenda porre fine definitivamente al loro matrimonio, parlerà con Dolores delle ultime novità per fare in modo che la notizia diventi presto di dominio pubblico. Ma questa volta sarà lei a dover fare i conti con la furbizia delle persone alle quali ha fatto del male: Hernando e Camila, infatti, non avranno nessuna intenzione di lasciarsi e porteranno avanti il loro piano, tramando alle spalle di Lucia. La situazione però potrebbe presto sfuggire di mano ad entrambi: una telefonata che Camila farà a Los Manantiales verrà intercettata proprio da Lucia, che scoprirà come i due coniugi non siano affatto in fase di separazione. Si renderà conto di essere stata imbrogliata nel peggiore dei modi? Quale sarà la sua reazione davanti all'evidenza dei fatti?

© Riproduzione Riservata.