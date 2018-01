IMMATURI - LA SERIE/ Anticipazioni del 26 gennaio 2018: Claudia cederà a Piero?

IMMATURI - LA SERIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, venerdì 26 gennaio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Immaturi - La serie, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: i guai di Serena non sono finiti con i problemi economici con cui l'ha lasciata il marito, scomparso nel nulla per non crollare. La donna infatti viene informata dalla scuola che Lucrezia è stata sorpresa ad infrangere le regole della scuola e che il fidanzato si è preso la colpa al posto suo per evitare il peggio, rischiando così di essere sospeso. Intanto, Sofia inizia ad avere numerosi sospetti sulle bugie che le racconta sempre Piero e decide di fare delle verifiche, piombando a casa del dj nei momenti più impensati. Grazie al ritorno di Virgilio in classe, i due ex amici sembrano aver ritrovato la sintonia di un tempo. Piero e Virgilio decidono infatti di copiare il compito in classe nel tentativo di ingannare Claudia, che tuttavia intuisce tutto e li obbliga a vivere una punizione.

L'obbligo di rimanere in classe diventa però modo per Virgilio e Piero di chiarirsi riguardo al passato, tanto che i due depongono ogni ascia di guerra. Nel frattempo, Lorenzo continua a frequentare Luisa e cerca di farle capire, anche se in modo impacciato, che potrebbe valutare la possibilità di avere un nuovo amore. La donna in quel momento riceve inoltre un nuovo messaggio da Leonardo, il pilota d'aerei che le sta facendo una corte spietata. Francesca riferisce invece a Simone di essersi fidanzata con Oscar, menzogna che fa arrabbiare lo sponsor. Crede di essere così sfuggita ad ogni problema, ma si ritroverà a dover fare i conti con l'arrivo di Daniele a scuola in qualità di professore di matematica. Il colpo di fulmine è infatti immediato e proprio per questo la donna sa che dovrà tenersi alla larga il più possibile dal docente. In modo diverso, Piero cerca invece di avvicinarsi a Claudia e grazie ad un inganno ideato con Virgilio, si finge uno studente in cerca di ripetizioni solo per vederla. La professoressa però capisce che si tratta di lui e lo manda a casa di una collega anziana, ora in pensione. Il giorno dopo lo derire di fronte agli altri, spingendolo in modo indiretto a decidere di saltare le lezioni per trascorrere una giornata spensierata.

Piero ha così modo di parlare con Virgilio, che preme perché conosca sua moglie, salvo poi arrivare proprio nel momento in cui la donna sta baciando un altro uomo. Luisa invece trascorre ancora la giornata con Lorenzo ed alla fine entrambi decidono di avere un appuntamento, ma con altre persone. Serena invece viene sfrattata di casa e riesce a trascorrere la notte nella hall di un hotel solo grazie alla bontà del portiere notturno. In quelle ore, Piero organizza un finto borseggio ai danni di Claudia, per poter accorrere in suo aiuto, mentre Daniele è disperato per via dei numerosi debiti dovuti al gioco. Raggiunge poi il ristorante di Francesca, mentre la fidanzata lo tormenta con numerose domande ed infine viene pestato da alcuni uomini all'esterno del locale. Nello stesso momento, Piero mette in atto la messinscena e finisce per essere mal menato da Claudia. I due professori, Piero e Francesca si ritrovano quindi in ospedale, mentre Luisa e Lorenzo decidono di dare buca a chi li sta aspettando per andare a mangiare una pizza insieme. Diverse ore dopo, Virgilio decide di lasciare la moglie e chiede ospitalità a Piero.

ANTICIPAZIONI DEL 26 GENNAIO 2018, EPISODIO 3

Nel terzo appuntamento con la serie, Claudia dovrà darsi da fare per trovare i soldi che servono per pagare le cure di Simona. Per questo decide di sfruttare la sua abilità nel ballo in un locale di lap dance. Piero è costretto invece ad ingannare ancora una volta una delle sue fidanzate perché non scopra la verità, sfruttando alla fine una foto della figlia di Virgilio per spacciarla come quella del suo Angelo. Durante il giorno dei colloqui fra genitori e professori, i maturandi mettono in atto diverse tecniche: alcuni cercano infatti di corrompere i docenti, altri invece si presentano al fianco del padre, come Lorenzo. Per Francesca diventa invece sempre più essenziale riuscire a sfuggire a Daniele e per questo sfrutterà ancora la presenza di Oscar nella sua vita. Dopo aver insistito a lungo, Piero riuscirà a convincere Claudia a concedergli un appuntamento romantico.

