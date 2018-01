Irene Ferri è Luisa / Un nuovo spasimante nella sua vita, che fine farà Lorenzo? (Immaturi)

Luisa (Irene Ferri), nella nuova puntata di "Immaturi - La serie", incontrerà un uomo affascinante nel corso di uno speed date. Il nuovo arrivato, però, scatenerà la gelosia di Lorenzo...

26 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Immaturi - La serie

Nel tentativo di sfidare i limiti che si è imposta dopo aver sofferto per amore, Luisa accetterà l'invito di un uomo affascinante incontrato per caso nel corso di uno speed date. Le anticipazioni trasmesse per la nuova puntata di Immaturi - La serie, rivelano però che per il personaggio interpretato da Irene Ferri sono in arrivo molte novità, dal momento che Lorenzo, il suo fidanzato storico, comincerà a dare un nome al sentimento che prova per lei. Per i due, però, potrebbe essere troppo tardi, visto che Luisa, dopo essersi recata a un appuntamento al buio, conoscerà un uomo che potrebbe conquistare per sempre il suo cuore di pietra. Lorenzo, che accetterà di accompagnarla all'incontro, capirà solo a questo punto di essere ancora completamente innamorato di lei, ma l'impossibilità di buttarsi in qualcosa che lo allontani dalla sua comfort zone, non farà altro che allontanarlo ancora una volta dalla sua amata.

LORENZO APPARTIENE AL PASSATO?

È single, ha una figlia che adora e un lavoro che la appaga: Luisa, personaggio di "Immaturi - La serie" interpretato da Irene Ferri, non potrebbe chiedere di più alla vita, se non fosse che al suo fianco manca ormai da tempo un compagno stabile. A farla capitolare ci ha provato diverse volte - e con scarsi risultati - un affascinante notaio, ma la maturanda, che già in passato ha sofferto molto per amore, ha scelto di non dare al suo corteggiatore neanche una possibilità. Dopo aver disertato il loro appuntamento, Luisa ha deciso di passare del tempo con Lorenzo (interpretato da Ricky Mempis), il suo attuale miglior amico, con il quale in passato ha condiviso più di un flirt. L'aver scoperto che il suo ex vive ancora con i suoi genitori e che teme di buttarsi in tutto ciò che è nuovo, in qualche modo ha frenato anche tutte le sue aspettative, ma in fatto di limiti e paure Luisa non è di certo seconda a nessuno. Riuscirà a salvare Lorenzo dai vincoli di una vita piena di routine e a salvarsi a sua volta?

