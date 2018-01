Isola dei Famosi 2018/ Rosa e Paola ancora contro Nadia: "La lite? Una scena per le telecamere!"

26 gennaio 2018 Anna Montesano

Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi, Isola dei Famosi 2018

All'Isola dei Famosi 2018 hanno iniziato a formarsi i primi gruppi. Non stiamo parlando di quelli delle due isole, del peggiore e del migliore, ma di ulteriori gruppetti creatisi tra questi. Come accaduto anche al Grande Fratello Vip, anche all'Isola i giovani hanno iniziato a fare gruppo, lasciando fuori i "senior". Un dettaglio che Rosa Perrotta ha voluto sottolineare nel corso di una chiacchierata con Paola Di Benedetto, con la quale ha instaurato finora un ottimo rapporto. L'ex tronista di Uomini e Donne è tornata a parlare della lite avuta con Nadia Rinaldi, causa cocco, dichiarando i suoi sospetti sulla reazione troppo aggressiva e forte dell'attrice. "Ha fatto così perchè ha visto che c'erano due telecamere lì, se non ci fossero state non l'avrebbe mai fatta quella scenata - sbotta la Perrotta, che sulla Rinaldi ancora aggiunge - mi sconvolge, non si vergogna. Noi giovani menomale che non siamo così, abbiamo la sincerità dalla nostra parte".

CECILIA CAPRIOTTI CONTRO MARCO FERRI: "SEMBRA STIA FACENDO UNA FICTION!"

Le parole di Rosa trovano conferma in quelle di Paola, che in merito aggiunge: "Nadia ha fatto una scenata per le telecamere, ha trovato un pretesto per nominarti la prossima settimana". Ma se questo è ciò chde accade sull'Isola dei Migliori, su quella dei peggiori ad essere criticato è Marco Ferri. In molti non trovano del tutto sinceri i suoi comportamenti e a lanciare le maggiori accuse è Cecilia Capriotti, che in gruppo con i compagni dichiara: "Sembra che sta a fare la fiction un posto al sole, se non gli rivolgi delle domande specifiche non ti risponde. Poi sta sempre impostato, ma sciogliti!" Ottiene invece molti consensi dal gruppo dell'Isola del Peor l'ultimo arrivato da Saranno Isolani, Paolo, che i compagni trovano genuino e sincero.

