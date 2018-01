Isola dei Famosi 2018/ Scoppiano le risse tra donne: scintille tra Nadia e Rosa, Cecilia e Alessia

Isola dei Famosi 2018, scoppiano le risse in Honduras a soli quattro giorni dall'inizio del reality: le scintille ci sono tra le donne, in primis tra Alessia e Cecilia, Nadia e Rosa.

26 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi 2018

Durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2018, Mara Venier si era sbilanciata parlando di un gruppo unito e coeso. Sono passati solo quattro giorni e di quel gruppo così unito si sono già perse le tracce. Come accade in quasi tutti i reality, tra i concorrenti si sono creati i primi gruppi e sono nate le prime antipatie. Se gli uomini, tuttavia, fanno come sempre molto gruppo, tra le donne la rivalità ha la meglio. A pochi giorni dallo sbarco in Honduras, infatti, sono soprattutto due i litigi che stanno facendo discutere. Il primo è stato quello tra Alessia Mancini e Cecilia Capriotti che si sono scagliate l'una contro l’altra per una sigaretta. Le due naufraghe si sono offese molto e la cosa non è andata giù al pubblico. A schierarsi con la Capriotti è stata la giovanissima Chiara Nasti che considera la “Mancini una vera maestrina, pronta a bacchettare tutti”. Una rivalità che potrebbe diventare ancora più grande quando tutti i naufraghi si riuniranno su un’unica isola. IL

ISOLA DEI FAMOSI 2018: LITIGIO TRA NADIA RINALDI E ROSA PERROTTA

Scintille anche tra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi. Tutto è nato per un pezzo di cocco. Dopo aver visto Nadia e Filippo mangiare da soli, Rosa ha puntualizzato la cosa scatenando la reazione dell’ex gieffino. “Non faccio porzioni, chi vuole mangiare viene qua” – ha detto Filippo mentre la reazione di Nadia è stata davvero rabbiosa - “Rosa, ogni cosa diventa una polemica. Che ca**o dici? Stavamo mangiando. Riprenditi e stai calma. Dici le cose con un tono del ca**o. Non capisci l’italiano, evidentemente”. Offesa dalla Rinaldi, la Perrotta ha replicato stizzita: “Io chiedevo solo di fare le porzioni per tutti. Dico le cose con un ton del ca**o? Guarda tu come sei agitata. L’italiano te lo posso insegnare, sono laureata con 110 e lode”. Tra l’attrice e l’ex tronista, dunque, i toni sono stati molto accesi e, secondo la Perrotta, dietro la reazione della Rinaldi ci sarebbe la nomination. Insomma, ancora una volta, le donne non fanno gruppo e si scannano. Gli uomini ne approfitteranno per mandarle tutte a casa?

