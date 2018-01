JONATHAN DEGLI ORSI/ Su Rete 4 il film con Franco Nero (oggi, 26 gennaio 2018))

Jonathan degli orsi, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 26 gennaio 2018. Nel cast: Franco Nero e John Saxon, alla regia Enzo G. Castellari. La trama del film nel dettaglio.

26 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE FRANCO NERO

Il film Jonathan degli orsi va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 16.10. Una pellicola western realizzata nel 1993 con la regia di Enzo G. Castellari, regista italiano che ha diretto grandi successi del cinema nostrano come Quel maledetto treno blindato, La polizia incrimina, la legge assolve, Le avventure e gli amori di Scaramouche e Tuareg - Il guerriero del deserto. Il titolo del film, in origine, avrebbe dovuto essere Navajo Jones, ma Lorenzo De Luca (uno degli sceneggiatori) decise di modificarlo definitivamente in Jonathan degli orsi. Il cast principale è formato essenzialmente da attori statunitensi, fatta eccezione per il protagonista Franco Nero, uno degli interpreti italiani più amati a livello internazionale. Nel corso della sua lunga carriera l'attore italiano nato a Parma nel 1941 ha preso parte a tantissime produzioni cinematografiche di stampo internazionale. Tra queste citiamo I dieci giorni che sconvolsero il mondo, 58 minuti per morire - Die Harder, Il detective con la faccia di Bogart e Autostop rosso sangue. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JONATHAN DEGLI ORSI, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il piccolo Jonathan Kowalsky, dopo aver assistito alla morte dei suoi genitori, viene accolto nella famiglia di Tawanka, capo della tribù Dakota. Passano gli anni e in Jonathan, ormai diventato un uomo, cresce sempre più la sete di vendetta verso i colpevoli della morte dei suoi genitori. In età adulta, decide così di partire e nel corso del suo lungo viaggio comprende che la strada intrapresa, quella della violenza a tutti i costi, non è corretta. Decide così di tornare presso la tribù Dakota in cui è cresciuto per ritrovare la pace con se stesso. Ma nel corso della sua assenza qualcosa è cambiato. A guidare la tribù ora è suo fratello Chatow. Poco dopo in città inizia ad assumere sempre più potere il ricco imprenditore Fred Goodwin, che poco dopo attacca il villaggio Dakota. Jonathan cerca di fronteggiare l'attacco e nello scontro finale uccide Goodwin, scoprendo che fu proprio l'uomo a porre fine alla vita dei suoi genitori tanti anni prima.

