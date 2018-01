Junior Bake Off Italia 2018/ Finale: chi vincerà tra Alessandro, Massimo, Sara e Chiara?

Finale Junior Bake Off Italia 2018: il vincitore? Sarà uno tra Alessandro, Massimo, Chiara e Sara a giocarsi il tiolo di miglior pasticcere amatoriale. Come finirà? Lo scopriremo stasera.

26 gennaio 2018 Valentina Gambino

finale di Junior Bake Off Italia

Siamo giunti alla finale di Junior Bake Off Italia 3. Quale sarà il pasticcere amatoriale che trionferà in questa edizione? La scorsa puntata sono stati eliminati ad un passo dal sogno, i piccoli Edoardo ed Elisa. Ecco perchè, in finale sono volati Alessandro, Massimo, Chiara e Sara che ha perfino ottenuto il grembiule blu di migliore in occasione della semifinale e quindi, volando di diretto verso il difficile step conclusivo. La terza stagione del programma dedicato alle golose creazioni amatoriali, con questa sua nuova formula pone l'accento sulle realizzazioni di alta pasticceria dei piccoli. In pista ritroveremo come sempre Katia Follesa che nel suo ruolo, convince appieno anche per le divertenti dinamiche che ha saputo costruire con i concorrenti durante queste sei puntate. La giuria sarà nuovamente composta dai tre severi (in questa versione junior un po' meno) giudici del programma: Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara. Spazio poi, per le ultime prove: quella creativa e la difficilissima prova tecnica.

Finale Junior Bake Off Italia 2018: Damiano, il giudice più amato dai piccoli pasticceri

Con molta probabilità, la gara dei piccoli pasticceri amatoriali di Junior Bake Off Italia 3, vedrà uno scontro diretto tra Alessandro e Massimo, che si contenderanno la prima e la seconda edizione del programma dedicato alla pasticceria amatoriale. Dopo questa esperienza, a breve ritroveremo in onda anche Damiano Carrara che dal 2 febbraio condurrà sempre al fianco di Katia Follesa, la trasmissione dal titolo "Cake Star: Pasticcerie in sfida". Il programma road trip alla ricerca delle migliori pasticceria d’Italia: da Torino, a Bologna, da Lucca a Bari. Grazie al suo carattere estroverso, Damiano è diventato un vero punto di riferimento per i giovanissimi: "I bambini – dice – sono bravissimi, non hanno sovrastrutture e riescono spontaneamente a bypassare problemi anche tecnici, dando sempre ottimi risultati". Feeling anche con i colleghi ed i conduttori: "Katia è una bellissima persona ed è una professionista, poi – aggiunge con un’espressione tipica toscana – mi fa schiantare dal ridere". Chi sarà il re indiscusso della “mini” pasticceria? Lo scopriremo stasera, venerdì 26 gennaio 2018, in onda nella prima serata di Real Time.

