Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful/ "Il mio personaggio? Donna sincera, moderna, che segue il cuore"

Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful, deve molto al suo personaggio, che l'ha resa popolare in tutto il mondo senza mai stancare nel corso degli anni

26 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Brooke e Bill: matrimonio a Beautiful

Katherine Kelly Lang, l'amatissima Brooke Logan della soap opera di Canale 5, Beautiful, in una lunga intervista al settimanale Spy in edicola settimana, ha festeggiato, con i lettori, il diciannovesimo matrimonio con Bill Spencer, celebrato, a cavallo, su una spiaggia di Malibù. Il suo personaggio non si è mai risparmiata in amore, diventando, nel tempo, uno dei capisaldi del cast: "Beautiful, parla di storie d'amore e sì, Brooke ha avuto più storie d'amore di qualsiasi altro personaggio. Immagino che ciò la renda, in un modo o nell'altro, un volto vincente nella soap. E da parte mia questo significa sicuramente che ho lavorato molto bene come attrice". Tantissime donne in tutto il mondo si riconoscono nella donna che ha fatto breccia nei cuori del clan Forrester e dettando, quasi, l'agenda degli avvenimenti che, nel corso degli anni, hanno scosso i precari equlibri dei suoi principali antagonisti nella storia: "Diciamo che Brooke segue sempre il suo cuore, ed è una donna sincera. Non teme di essere indebolita da questa sua autenticità. In questo senso è un tipo che va per la sua strada, e quindi, sì, è una donna moderna". L'attrice statunitense è molto grata al produttore della serie, Bradley Bell, per averle cucito addosso, una donna assai carismatica come Brooke: "La sua penna ha creato un personaggio che commette spesso degli errori, ma che poi alla fine trova sempre la strada della redenzione. Tra me e Brad c'è stato sempre un magnifico rapporto di lavoro".

BROOKE DONNA MODERNA, SINCERA, CHE SEGUE IL CUORE

Katherine Kelly Lang, tra le veterane di Beautiful, è orgogliosa dell'estrema popolarità che, in tutto il mondo, le ha donato, il ruolo di Brooke Logan. A distanza di anni, l'attrice americana non teme che il suo personaggio, al di fuori della soap, possa essere ingombrante, ad un certo punto della carriera, e che i telespettatori possano identificarla unicamente con questo ruolo: "Mi ha dato moltissimo e mi ritengo fortunata. Ho il privilegio di andare al lavoro e di fare quello che è sempre stata la mia passione: recitare. Questo per me non ha prezzo. E come dicevo, se potessi parlare con Brooke le direi: 'Non correre troppo nei rapporti di coppia. Resta single per un po' e cerca di capire cosa è davvero importante per te!'". La Lang vive, ormai, in perfetta simbiosi con il suo alter ego televisivo: "E' cosi familiare. Ormai è una parte di me e non posso immaginare una vita senza di lei". Katherine ama molto il nostro Belpaese, che ha visitato, durante le trasferte a Portofino, Puglia, Venezia e sul lago di Como ed in occasione della sua partecipazione a Ballando con le stelle su Rai1. E' fidanzata, da qualche tempo, con Dom Zoida che si è rivelato un provetto cuoco di nostre prelibatezze, come la pasta.

© Riproduzione Riservata.