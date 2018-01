Kikò Nalli e Tina Cipollari/ Frecciatina dell'hairstylist all'ex moglie a Pomeriggio 5: "Mi sento libero!"

26 gennaio 2018 Anna Montesano

Kikò Nalli e Tina Cipollari

Ospite gradito di Barbara D'Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5, Kikò Nalli ha avuto nuovi consigli di bellezza per il pubblico a casa ma anche una bella frecciatina all'ex moglie, Tina Cipollari. È ormai cosa nota che la nota opinionista di Uomini e Donne e l'haistylist sono ormai ufficialmente separati, ma le parole di Kikò lasciano trasparire un certo risentimento per l'ex. Non è infatti sfuggita la frase piccata di Nalli in diretta a Pomeriggio 5, frase che ha lasciato senza parole la stessa conduttrice. "Cosa c'è oggi Kikò?", ha chiesto infatti la D'Urso, trovandolo diverso e più "audace", viste le numerose battute a doppio senso in studio; la risposta non si è fatta attendere: "Mi sento felice, sereno, più libero" ha dichiarato, stuzzicando la curiosità di Barbara D'Urso che ne ha allora chiesto il motivo - "perchè sto qui da solo, senza nessuno al mio fianco" ha concluso Nalli.

KIKO' NALLI CONTRO TINA A POMERIGGIO 5: I FAN NON GRADISCONO

Una frecciatina molto chiara quella di Kikò Nalli all'ex moglie Tina Cipollari, che la stessa Barbara D'Urso ha capito a volo. Tuttavia, per non alimentare il pettegolezzo, la conduttrice ha tagliato corto: "Non colgo, vedi, faccio finta di non cogliere" ha concluso, passando poi ad altro. Pur non dando corda alla battuta di Nalli, il pubblico non si è lasciato sfuggire la frase pungente dell'hairstylist. Ecco perchè iniziano a piovere per lui le prime critiche: "Sbaglio o kikò ha voluto dire in diretta di essere più felice ora senza Tina? Ma se è grazie a lei che oggi sei famoso! Che brutto gesto!".

