Kronos / Anticipazioni terza puntata: Maurizio Lupi e Marco Cappato si confronteranno in studio (26 gennaio)

Kronos, anticipazioni terza puntata: il programma dedicato alla politica verso le prossime elezioni, continua ad essere flop, Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi cosa faranno?

26 gennaio 2018 Valentina Gambino

Il nuovo esperimento di politica in TV, continua a floppare. Kronos, in onda con la sua terza puntata sulla seconda rete di Casa Rai, non riesce a decollare, in nessun modo. Il programma che pone l'accento sulle idee politiche (innovative), la scorsa settimana si è fermato ad un misero risultato, portandosi a casa 553.000 spettatori pari al 2.3% di share, anche in calo rispetto alla scorsa settimana con la sua prima puntata di debutto. Cosa non sta funzionando? L'idea della trasmissione è buona, cercando di traghettare il pubblico Rai fino alle prossime elezioni politiche, ponendo l'accento su interrogativi, riflessioni e scelte, mixando linguaggi e punti di vista differenti. In diretta da Cinecittà in Roma, troveremo ancora una volta Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi, in studio con una serie di ospiti chiamati ad illustrare i buoni propositi della politica. Staremo a vedere se stasera, tutte le rivoluzionarie proposte dei nostri politici italiani, spingeranno il pubblico ad avere voglia di saperne di più scegliendo questa proposta televisiva piuttosto che un'altra.

Kronos, il tempo delle idee: stasera la terza puntata

Kronos, tornerà puntuale stasera, sulla seconda rete di casa Rai. Un venerdì che in TV sta cominciando a 'spintonare' con proposte più o meno interessanti. Eccovi le anticipazioni e gli ospiti del talk. Maurizio Lupi, Coordinatore Nazionale “Noi con l’Italia”, e Marco Cappato, esponente radicale, si confronteranno su tanti temi al centro della puntata: dal fine vita alla sicurezza, dall’immigrazione alla povertà. Nella seconda parte del programma ci sarà spazio per Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali. Di seguito, ci saranno degli approfondimenti e delle dirette testimonianze sul gravissimo incidente ferroviario avvenuto tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano, di un convoglio di Trenord. Con tanti servizi, le indagini del Fact checking, le incursioni delle vignette di Osho per allentare la morsa con la satira e l’Agenda, firmata da Alessandro Poggi. L'appuntamento con Kronos è quindi rinnovato nella prima serata della seconda rete di Casa Rai.

