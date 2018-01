MARCO LIORNI/ La vita in diretta:"Dobbiamo certamente alzare la qualità"

Marco Liorni, prossimo ospite di Superbrain, parla di come La vita in diretta debba nettamente alzare il livello di qualità del programma.

26 gennaio 2018 Francesco Agostini

Marco Liorni e Francesca Fiadini (web)

Marco Liorni è, assieme a Francesca Fialdini, il conduttore del programma targato Rai La vita in diretta. Il cinquantaduenne è da parecchi anni all'interno del mondo della televisione e, nel corso della sua lunga carriera ha fatto veramente di tutto, da programmi pià impegnati a quelli più frivoli. In passato, infatti, era l'inviato di Daria Bignardi all'interno del reality show Il Grande Fratello, decisamente un programma leggero e spensierato, senza tante pretese. Oggi, invece, Liorni è cresciuto e si ritrova ad affrontare temi importanti, anche socialmente impegnati, all'interno di un programma televisivo come La vita in diretta. Nelle edizioni passate Marco Liorni aveva lavorato con Cristina Parodi, assai più vicina a lui come esperienze di vita e come età, mentre adesso ad affiancarlo c'è la bella Francesca Fialdini, molto più giovane di lui. In questa nuova veste di conduttore 'impegnato', Liorni si rende conto di dover alzare il tasso di qualità del programma televisivo: "Dobbiamo certamente alzare la qualità perché dobbiamo ricordare sempre che il nostro è un servizio pubblico. Sul breve questa può essere una sceta che non paga ma dobbiamo evolverci. Non possiamo guardare sempre e solo lo share."

RAPPORTO COMPLICATO CON LA FIALDINI

Rumors insistenti all'interno del mondo dello spettacolo asseriscono che tra Marco Liorni e Francesca Fialdini (ex di Unomattina) non corra affatto buon sangue, anzi. Nulla di certo né di ufficiale, è chiaro, ma da alcune piccole cose si comprende che, in fondo in fondo, un pizzico di verità c'è anche in tutta questa storia. Ascoltato dal sito internet Tvzap, Marco Liorni ha parlato di come siano cambiate le cose dopo che la Fialdini ha preso il posto di Cristina Parodi: "Certamente con Cristina sento più vicinanaza perché abbiamo dei percorsi di vita simili. Io ho tre figli, dai 7 ai 23 anni e di primavere ne ho 52. Io nella mia carriera ho fatto di tutto, anche l'inviato per il Grande Fratello. Francesca invece ha 38 anni e ha presentato solamente Unomattina, anche se è molto brava e preparata. Com'è il nostro rapporto? In realtà ci picchiamo dietro le quinte... sai che ascolti?" Insomma, Marco Liorni la butta sul ridere, ma è facile intravedere un certo astio dietro queste parole di facciata. Che la vita in diretta sia diventata improvvisamente una polveriera?

