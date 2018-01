MASTERCHEF ITALIA 7/ Eliminati e pagelle sesta puntata 25 gennaio 2018

Masterchef Italia 7, pagelle ed eliminati sesta puntata del 25 gennaio 2018. Joayda e Rocco tornano a casa. Italo ancora non riesce a lavorare in squadra

26 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Italo Screpanti

MASTERCHEF ITALIA 7, ELIMINATI SESTA PUNTATA

Altre due eliminazioni sono arrivate nel corso della sesta puntata di Masterchef. A lasciare la cucina del cooking show di Sky sono stati Rocco e Joayda. La Mystery Box aveva premiato Simone, che non è stato però capace di utilizzare al meglio il vantaggio acquisito per l’Invention Test. Non solo perché non ha messo in difficoltà Italo e Matteo come avrebbe voluto, ma perché dimenticando un ingrediente in pentola è stato penalizzato dai giudici, che l’hanno spedito direttamente al pressure test. Il migliore è stato ritenuto Italo, che però ha guidato la sua brigata alla sconfitta nella prova in esterna. Kateryna e Antonino sono riusciti a evitare il pressure test perché ritenuti i migliori della propria brigata e dopo una prova “a tappe” Italo e Joayda si sono sfidati in un duello che ha premiato l’ex pilota di aerei e la sua classicissima pasta al pomodoro. Tuttavia sembra essere ormai chiaro che la gran parte dei concorrenti non sopporta Italo, il quale da parte sua non sembra voler cercare il consenso di nessuno.

LE PAGELLE

Veniamo ora alle pagelle della puntata. Davide voto 6,5 Partito tra i migliori della Mystery Box, finisce poi tra i peggiori dell’Invention Test, ma riesce a evitare l’eliminazione e poi il pressure test. Simone voto 6 Non sfrutta bene il vantaggio all’Invention test e rischia anzi di essere eliminato. Al pressure test parte in difficoltà, ma riesce poi a recuperare terreno e a finire per primo nella sua batteria. Giovanna voto 5 Paga la troppa ansia cui va incontro quando si trova ad avere delle responsabilità: e quando comanda la brigata e quando potendo scegliere come suddividere i concorrenti al pressure test potrebbe penalizzare Italo, ma non agisce di conseguenza. Italo voto 6 Prova da guerriero nel trasformare uno svantaggio datogli da Simone in una vittoria all’Invention test, ma incapace ancora una volta di lavorare in gruppo, anche quando è a capo di una brigata. Ha ormai scelto di creare un solco tra sé e gli altri, ma da solo non potrà andare lontano: meglio che se lo metta in testa.

