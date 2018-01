Maria De Filippi/ Francesco Totti e Laura Pausini protagonisti del nuovo programma tv al posto di house party?

Maria De Filippi sta studiando un nuovo programma al posto di House Party: due puntate monografiche su Canale 5 con protagonisti Francesco Totti e Laura Pausini

26 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Laura Pausini nel nuovo programma di Maria De Filippi?

Maria De Filippi, ancora una volta, protagonista della stagione televisiva del Biscione. Come riporta il sito DavideMaggio.it, la popolare conduttrice televisiva avrebbe temporaneamente messo da parte, il progetto di House Party per concentrarsi su un programma inedito, in cui il protagonista di turno, è al centro del racconto. La padrona di casa racconterà il vip di turno, ovviamente un'eccellenza nel proprio campo, a 360 gradi, tracciandone il profilo attraverso episodi e dichiarazioni inediti. Per le prime due puntate sperimentale, circolano i nomi dell'ex capitano della Roma, Francesco Totti, spesso, graditissimo protagonista di alcune puntate di C'è posta per te (con cui, la presentatrice, ha diviso, lo scorso anno, il palco dell'Ariston, in occasione del Festival di Sanremo, co-condotto con Carlo Conti), e Laura Pausini, portavoce della melodia made in Italy, in giro per tutto il mondo. La cantante, un anno fa, ha preso parte, accanto a Gerry Scotti, ad una puntata di House of Party, in occasione dell'uscita del cofanetto natalizie con le canzoni, rivisitate, più belle e suggestive della tradizione. Che sia l'inizio di un sodalizio artistito destinato ad una lunga e proficua collaborazione anche negli anni futuri?

LAURA PAUSINI 'AMICA DI MARIA' E NON SOLO...

Laura Pausini, prima di sposare il nuovo ambizioso progetto di Maria De Filippi, sarà sul palco di Sanremo 2018 per espressa volontà di Claudio Baglioni. La cantante, in quell'occasione, promuoverà il nuovo singolo, Non è detto, uscito, oggi, in tutti gli store digitali (che anticipa la pubblicazione del nuovo album, Fatti sentire, prevista per il prossimo 16 marzo), balzato, in poche ore, al primo posto della classifica iTunes dei singoli più venduti in Italia e la top 10 di molti paesi in Europa e America Latina. La cantante italiana più amata nel mondo tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio 2018 con due anteprime evento al Circo, che precedono la partenza di un grande tour mondiale a partire dall’estate. Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo in ben due serate storiche per la musica italiana. A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale in tutta Europa negli Stati Uniti e in America Latina. Troverà anche il tempo per incastrare, al meglio, la convocazione di Maria, con cui c'è, stima e rispetto professionale in tempi non sospetti. All'estero, la Pausini è stato giudice di X Factor Spagna e coach di The Voice Messico e La Banda. Quando, invece, la vedremo, dietro al bancone, di qualche talent nostrano?! Mai perdere la speranza...

© Riproduzione Riservata.