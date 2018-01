Nadia Toffa/ La sua famiglia in una foto: "Ero spaventata per loro"

Nadia Toffa torna sui social e presenta la sua famiglia la stessa per la quale si è preoccupata nei momenti successivi al suo malore. Quando la ritroveremo in tv?

26 gennaio 2018 Hedda Hopper

Nadia Toffa

Nadia Toffa è stata al centro dell'attenzione di tutti sul web e sui giornali tanto da arrivare in cima alle ricerche di Google e incuriosire anche la stampa straniera che per giorni ha titolato: "Chi è Nadia Toffa". La iena si è detta lusingata per l'attenzione di tutti e per il sostegno del pubblico che si è subito stretto intorno a lei nei momenti più difficili. Nessuno si aspettava la notizia del malore di Nadia Toffa in un tranquillo fine settimana e nemmeno lei ci pensava nemmeno quando, nei momenti precedenti, aveva sentito il suo corpo cedere tanto da voler riposare, una cosa che lei non fa molto spesso e, sicuramente, non a metà mattinata. La stessa Nadia Toffa ha raccontato quei momenti ma, soprattutto, il fatto che quando ha messo insieme i pezzi di quello che è successo capendo di aver rischiato seriamente di morire si è preoccupata di più per la sua famiglia e per i suoi amici.

LA FAMIGLIA E IL MALORE CHE HA CAMBIATO TUTTO

"Ero davvero spaventata per loro, non sono ancora pronti a perdermi", queste sono le parole che Nadia Toffa ha dedicato alla sua famiglia e a sua madre che per ore ha vissuto nel terrore che fosse successo qualcosa di terribile alla sua bambina. Solo dopo ore e all'arrivo del suo collega, lei è riuscita a parlare con la madre tranquillizzandola ed è stato in quel momento che ha capito che i suoi genitori non possono e non vogliono dirle addio e per questo sarà forte e tutto è cambiato. Il malore le ha aperto gli occhi e questo le ha permesso di guardare avanti con più fiducia e con gli occhi aperti anche alle piccole cose a cominciare dalla sua famiglia. Proprio lei e i suoi genitori sono stati protagonisti di uno scatto postato su Instagram scrivendo: "Io, mamma e papà. Trio spettacolare! #vivogliobene #bellisiete#buonagiornataatutti #dachihopreso? #somiglianze". Ecco di seguito la foto:

